Aaron Rodgers a un message clair pour Patrick Mahomes (vidéo)

Aaron Rodgers a été testé positif pour COVID-19 cette semaine et ne jouera pas contre les Chiefs de Kansas City dimanche.

De toute évidence, ce développement a pris beaucoup de gens au dépourvu, pour une multitude de raisons.

Avant la nouvelle, cependant, les fans attendaient avec impatience la confrontation de Rodgers contre le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

La seule chose qui a fait briller un peu les débats, ce sont les difficultés de Mahomes jusqu’à présent cette année.

Lors d’une récente apparition dans The Pat McAfee Show, Rodgers a livré un message fort à Mahomes concernant ses récents problèmes : n’écoutez pas les critiques, tout ira bien.

« Quand il s’agit de Pat, je ne m’inquiète pas pour lui », a déclaré Rodgers dans The Pat McAfee Show.

«Et je pense que personne ne devrait vraiment s’inquiéter pour lui. Quand tu es un talent transcendant comme ça, ce n’est qu’une question de temps (avant de te battre un peu). … La chose la plus difficile est la grandeur soutenue, je pense dans n’importe quel sport. Il y a une idée de plafonner à votre apogée et d’être capable de maintenir un niveau de jeu incroyablement élevé qui vous place dans l’échelon supérieur. Et je crois que c’est le destin de Pat.

« Il a déjà établi un niveau de jeu incroyable, et il le fera probablement pour les 10 ou 15 prochaines années, selon combien de temps il veut jouer. Mais c’est certainement la chose la plus difficile parce qu’ils attendent juste que vous montriez une faille dans l’armure, une légère chute pour qu’ils puissent, vous savez, ils puissent vous enterrer.

De toute évidence, les paroles aimables de Rodgers serviront de consolation à Mahomes, mais elles ne changent toujours pas les faits. En huit matchs cette année, Mahomes a enregistré trois échappés, 10 interceptions et a été limogé 16 fois. En conséquence, les Chiefs ont une fiche de 4-4 et n’ont pas encore enregistré de victoires consécutives.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

De nombreuses analyses ont été effectuées pour tenter de comprendre pourquoi Mahomes a tant de problèmes. Les gens ont examiné des vidéos qui semblent montrer sa santé mentale qui se détériore rapidement, et se sont demandé si sa relation apparemment glaciale avec certains membres de la famille l’alourdissait.

Quelle que soit la cause, Rodgers pense clairement que Mahomes finira par s’entendre à un moment donné. Reste à savoir si cette affirmation s’avère finalement correcte ou non.

