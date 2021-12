Aaron Rodgers a une réponse surprenante à propos de sa retraite après la saison 2021

Aaron Rodgers prépare une solide saison pour les Packers de Green Bay et pourrait remporter le prix MVP pour la quatrième fois de sa carrière. Mais cette saison pourrait-elle être la dernière pour Rodgers ? Mercredi, on a demandé à Rodgers s’il avait décidé de ne pas appeler ça une carrière après cette saison.

« Je n’exclurais pas cela », a déclaré Rodgers mercredi, selon NFL.com. « Je pense que je profite juste de cette saison pour cette saison. Je pense que jouer l’année prochaine sera certainement dans le processus de réflexion. L’une des choses, vouloir ne pas être un clochard à la sortie et toujours pouvoir jouer , je pense, est important pour moi. »

Jusqu’à présent cette saison, Rodgers a lancé 3 689 verges, 33 touchés et seulement quatre interceptions. Il n’a pas fait de choix depuis la semaine 10, lorsque les Packers ont battu les Seahawks de Seattle 17-0. C’était aussi la dernière fois que Rogers n’avait pas lancé au moins une passe de touché dans un match cette année.

« Si cette année m’a appris quelque chose, c’est que je peux toujours jouer, j’ai toujours de l’amour pour le jeu, je suis toujours super compétitif et j’apprécie toujours le processus de la semaine », a déclaré Rodgers. « L’entraînement me manque et c’est difficile de ne pas être là-bas, semaine après semaine maintenant. Mais j’aime toujours la compétition et j’aime être là-bas. »

Rodgers a joué à un niveau élevé malgré une blessure à l’orteil et a raté un match en raison de son test positif pour COVID-19. Avant le début de la saison, il a été question que Rodgers ne joue pas du tout pour les Packers car il était frustré par le front office. Il a raté tous les entraînements intersaisons et le minicamp de l’équipe, mais il est arrivé au camp d’entraînement à temps. Lorsque Rodgers est arrivé au camp d’entraînement, il a signé un contrat retravaillé où sa dernière année avec l’équipe pourrait être en 2022.

« Il y aura beaucoup de choses que je pèserai pendant l’intersaison », a déclaré Rodgers. « Dire cela ne signifie pas, ou l’un des commentaires que j’ai fait, ne signifie pas que je pense à ailleurs, je veux clarifier cela. Les choses que j’ai dites à propos de l’équipe cette année, à propos de (directeur général) Brian (Gutekunst) et moi, la relation a été sincère et authentique et j’apprécie beaucoup de choses que j’ai vues de l’équipe qui sont directement liées aux conversations que nous avons eues pendant l’intersaison, et c’était significatif pour moi . »