Aaron Rodgers aborde la controverse sur le « câlin » avec Erin Andrews : « Je suis un câlin »

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers repousse les critiques que lui et la journaliste de la NFL Erin Andrews ont reçues pour un câlin non distancié socialement qu’ils ont partagé à la suite d’une interview d’après-match le jour de Noël.

« Ecoute, j’ai connu EA [Erin Andrews] pendant longtemps et je pense que tout cela est évidemment un peu étrange », a déclaré le quart-arrière lors de son apparition hebdomadaire dans « The Pat McAfee Show ».

AARON RODGERS N’OBTIENDRA PAS LE SOUTIEN DES ÉLECTEURS MVP DE LA NFL : « LE PLUS GRAND JERK DE LA LIGUE »

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) célèbre avec le receveur Allen Lazard (13) après avoir établi le record de la franchise pour le plus de touchés par la passe au premier quart lors du match contre les Browns de Cleveland au Lambeau Field, le 25 décembre 2021. (Benny Sieu-USA Today Sports)

Peu de temps après que Rodgers ait mené son équipe à une victoire 24-20 sur les Browns de Cleveland le 25 décembre, lui et Andrews ont eu une brève interview – où les deux se tenaient à au moins six pieds l’un de l’autre.

Après l’interview, cependant, les deux ont comblé le fossé et se sont embrassés, déclenchant la controverse.

Dieu merci, Aaron Rodgers et Erin Andrews ont gardé six pieds l’un de l’autre pendant l’interview pour rester en sécurité … avant d’échanger un câlin ensemble par la suite. – Scot Bertram (@ScotBertram) 26 décembre 2021

Rodgers a défendu le geste mardi, affirmant que l’échange n’était pas différent des nombreuses interactions à courte distance qu’il a eues avec les athlètes sur le terrain.

LES PACKERS FONT L’HISTOIRE ALORS QUE AARON RODGERS AIDE L’ÉQUIPE À S’OCCUPER DES PLAYOFFS NFC

« Vous devez faire une interview à huit pieds d’intervalle et c’est mon ami », a expliqué Rodgers, « [But] c’est de la même manière que je serrerais un ami dans mes bras en les voyant sur le terrain, ou que je serrerais dans mes bras un gars de l’équipe adverse pour lequel vous avez du respect et contre lequel vous jouez. »

Aaron Rodgers et Preston Smith des Green Bay Packers quittent le terrain après un match de football de la NFL contre les Seahawks de Seattle le dimanche 14 novembre 2021 à Green Bay, Wisconsin. Les Packers ont gagné 17-0. (Presse associée)

« Écoutez, je fais ce qu’on me dit dans ces situations de garder la distance, mais je suis un câlin et j’aime voir mes amis après le match », a-t-il ajouté.

Andrews a également interviewé Rodgers après que les Packers aient vaincu les Ravens de Baltimore, lorsque Rodgers a lancé son 442e touché, un record de franchise. Le duo s’est félicité et s’est embrassé après l’interview.

Rodgers ne devrait pas jouer lorsque les Packers affronteront les Lions de Detroit lors de leur dernier match de la saison régulière. Les Packers ont un record de 13-3 dans la NFL au cours de la semaine 18 – et Rodgers devrait remporter le prix MVP pour ses efforts, malgré ses affrontements controversés avec les protocoles de coronavirus de la ligue.

Aaron Rodgers n°12 des Packers de Green Bay quitte le terrain après avoir battu les Seahawks de Seattle 17-0 au Lambeau Field de Green Bay, Wisconsin, le 14 novembre 2021. (.)