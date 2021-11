Aaron Rodgers admet avoir « induit certaines personnes en erreur » sur son statut de vaccination contre le COVID-19

Aaron Rodgers sait que les commentaires qu’il a faits sur The Pat McAfee Show vendredi ont excité les gens. Après avoir été testé positif pour COVID-19 et avoir appris qu’il n’était pas vacciné après avoir dit aux gens qu’il était « immunisé », Rodgers a reçu beaucoup de réactions de la part des fans alors qu’il se rendait à l’émission et a appelé la « mob éveillé ». Il est revenu au Pat McAfee Show mardi et a admis avoir induit les gens en erreur en ce qui concerne son statut vaccinal.

« Je partage une opinion qui polarise », a déclaré Rodgers. « J’ai induit certaines personnes en erreur sur mon statut, et j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires. Mais en fin de compte, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je suis. Je soutiens les choses que j’ai dites. J’ai une tonne d’empathie pour les personnes qui ont traversé la pire partie de cette pandémie, qui nous a tous touchés de différentes manières. »

Rodgers a également parlé de sa prétendue sortie à Los Angeles. « Je sais que c’est une période difficile pour tant de personnes confrontées à COVID. Cela a été deux années difficiles pour beaucoup de gens. Cela a certainement été une période de beaucoup de réflexion. J’ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses des choses dans mon silence ici, dans ma quarantaine à l’intérieur – évidemment à Green Bay, pas à LA comme cela a été rapporté », a déclaré Rodgers à propos des photos rapportées de lui à LA, par Fox News.

« Blague à part, je comprends que les gens souffrent et que cela a été une période très difficile ces deux dernières années pour tant de gens. Je pense que nous connaissons tous des personnes qui ont perdu la vie personnellement, des personnes qui ont perdu leur entreprise, leur leurs moyens de subsistance. Leur mode de vie a été complètement modifié et je sympathise avec ces choses. » Rodgers a reçu un traitement alternatif au lieu de recevoir le vaccin COVID-19, et la NFL l’a considéré comme non vacciné. Le quart-arrière des Green Bay Packers a raté le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City et pourrait manquer le match de dimanche contre les Seahawks, car il pourra revenir au plus tôt dans les installations de l’équipe samedi.

« J’ai pris une décision qui était dans le meilleur intérêt en consultant mes médecins et je comprends que tout le monde ne le comprendra pas nécessairement, mais je respecte l’opinion de tout le monde », a-t-il déclaré. « La haine ne va pas nous sortir de cette pandémie. Cela va être connecté et aimer et je ne vais pas haïr quiconque a dit des choses sur moi. Je crois que tout le monde a droit à son opinion … Je pense que c’est le moment d’avancer, pour moi, et de parler de football. »