Aaron Rodgers admet qu’il a presque tiré le déclencheur de sa retraite .

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a fait parler de lui pendant l’intersaison après qu’il a été largement rapporté qu’il envisageait de prendre sa retraite en raison d’une querelle avec le directeur général de l’équipe, Brian Gutekunst.

De toute évidence, Rodgers a décidé de se présenter aux Packers pour le camp d’entraînement. Mais cela ne signifie pas que le MVP en titre n’était pas près d’appuyer sur la gâchette à la retraite.

Au cours d’une interview avec Dan Le Batard, Aaron Rodgers a déclaré qu’il estimait qu’il était à environ « 50/50 » sur la décision de prendre sa retraite. Et n’a pris sa décision que la semaine avant le camp.

“Je veux dire, j’avais l’impression que j’étais 50/50 avant le week-end avant le camp”, a déclaré Aaron Rodgers à Dan Le Batard. « Je m’en fiche si les gens ne croient pas cela. C’est vrai.”

Aaron Rodgers a révélé dans l’épisode de cette semaine de #SouthBeachSessions qu’il était à 50/50 s’il prendrait sa retraite le week-end avant le camp d’entraînement. https://t.co/sZr70AJ6gd 🎙https://t.co/eKIKt0H5Iv pic.twitter.com/EDAJXaikku – Spectacle de Dan Le Batard avec Stugotz (@LeBatardShow) 18 août 2021

Aaron Rodgers a poursuivi en disant qu’il utilisait le silence et la méditation comme outils pour prendre sa décision de prendre sa retraite ou de retourner chez les Green Bay Packers.

“Certaines choses m’ont amené à 50/50 à coup sûr, et vous savez, j’ai passé quelques jours dans le silence, la méditation et la contemplation et j’ai vraiment senti que je devais revenir”, a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’opportunités de croissance et de choses passionnantes à Green Bay et cela semblait être la bonne chose à faire. »

Aaron Rodgers et sa fiancée actrice, Shailene Woodley, ont passé l’intersaison à voyager. Et peut-être que Rodgers pensait qu’il serait plus heureux sans les Packers.

Mais néanmoins, Rodgers joue, il est toujours l’un des meilleurs, et nous verrons combien de temps cela durera entre lui et les Packers.

