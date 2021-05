Aaron Rodgers aurait refusé de jouer pour les Packers à moins que le directeur général Brian Gutekunst ne soit renvoyé

La relation fracturée entre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay a envahi le monde du sport cette semaine. Alors que Rodgers profite peut-être de son samedi au Kentucky Derby ce week-end, les spéculations et les rumeurs sur son avenir se poursuivent.

Selon Yahoo! Selon le journaliste sportif de la NFL, Charles Robinson, la SEULE façon dont Rodgers revient jouer pour les Packers en 2021 est si le directeur général Brian Gutekunst est renvoyé.

Aaron Rodgers est «catégorique» sur le fait qu’il ne reviendra pas chez les Packers si Brian Gutekunst reste directeur général, par @CharlesRobinson (@brgridiron) pic.twitter.com/EdCOwR3LF9 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 1er mai 2021

Parlez d’une bombe!

Il semble que la relation entre les Packers et leur quart-arrière vedette ne puisse pas être corrigée tant que Gutekunst prend les devants. Robinson note également que le président de l’équipe, Mark Murphy, est pleinement conscient des sentiments de Rodgers envers le directeur général.

Sur la base du repêchage de la NFL de l’année dernière, des signatures d’agences libres de cette année (ou de leur absence) et de ce qui a été un repêchage de 2021 très médiocre et insensé jusqu’à présent, il est difficile de ne pas croire à cette dernière information. Gute n’a littéralement rien fait d’autre que faire chier le MVP en titre de la NFL au cours de la dernière année, en plus.

Toute la saga Aaron Rodgers continue de prendre de nombreux rebondissements. Pas plus tard que jeudi soir, il semblait presque certain qu’il était sur le point d’être le prochain quart-arrière des Broncos de Denver.

Mark Schlereth vient de signaler sur @ 1043TheFan qu’un accord pour que les Broncos débarquent Aaron Rodgers est «aussi proche que possible d’un accord conclu» – Zac Stevens (@ZacStevensDNVR) 29 avril 2021

En effet, Mile High fait partie des destinations commerciales que Rodgers aurait inclus sur sa liste restreinte:

Liste de souhaits de destination commerciale d’Aaron Rodgers, selon @ProFootballTalk: ◻️ 49ers

◻️ Broncos

◻️ Raiders pic.twitter.com/TG5kfXlk7H – L’Athletic (@TheAthletic) 29 avril 2021

Cet accord n’a pas encore été déclaré officiel, mais compte tenu de ce dernier développement, les perspectives pour Rodgers d’être un Packer en 2021 continuent de paraître sombres. Si cela se résume en effet à garder le directeur général qui semble préférer construire pour l’avenir ou un QB déterminé à gagner maintenant, quelle direction l’équipe choisira-t-elle finalement d’aller?

Accrochez-vous à vos chapeaux… .errrr… fans de football de fromage! Ce trajet ne fait peut-être que commencer!

