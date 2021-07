Aaron Rodgers avait quelques choses à faire sortir de sa poitrine

C’est ce qui arrive quand Aaron Rodgers cesse d’être poli et commence à devenir réel.

Bienvenue dans un article d’appréciation sur le monde réel : Green Bay. Ou un message d’appréciation d’Aaron Rodgers. Ou, plus précisément, un article d’appréciation de la conférence de presse d’Aaron Rodgers. Dans son premier presseur public au camp d’entraînement des Packers, parlant un jour après qu’il aurait accepté de restructurer son accord avec Green Bay, Rodgers était poli mais inébranlable, et a clairement indiqué dans son apparition de 30 minutes que même s’il voulait jouer pour les Packers cette saison, il a des problèmes non résolus avec l’organisation.

Voici les faits saillants :

“L’organisation considère mon travail et moi comme un simple jeu”, a déclaré Rodgers, ajoutant qu’il pensait qu’il devrait avoir “un peu plus de contribution”.

Rodgers a déclaré que ses frustrations envers l’équipe, en particulier le service du personnel et le directeur général Brian Gutekunst, provenaient en grande partie d’une conversation en février dernier après la fin de la saison 2020 au cours de laquelle Rodgers avait exprimé son “désir d’être davantage impliqué dans les conversations affectant directement mon travail”.

Rodgers a déclaré qu’il n’avait pas été inclus dans les conversations ultérieures sur les décisions du personnel lors de la libre agence en mars ou avant le projet en avril.

“Green Bay n’est pas une destination de vacances énorme, les gens viennent ici pour jouer avec moi, pour jouer avec notre équipe, et sachant qu’ils peuvent gagner un championnat ici”, a déclaré Rodgers. « Le fait que je n’aie pas été utilisé dans ces discussions est un élément que je voulais changer à l’avenir. J’ai pensé, en fonction de mes années et de la façon dont je peux encore jouer, que cela devrait faire naturellement partie de la conversation.

Rodgers a mentionné que les Packers ne lui avaient pas proposé de prolongation de contrat après la saison 2020, même si cela leur aurait donné une marge de manœuvre supplémentaire, ce que Rodgers a pris comme un manque d’engagement au-delà de 2021.

“Nous sommes entrés en mars et la conversation a changé”, a déclaré Rodgers. « J’avais l’impression que si vous ne pouvez pas vous engager envers moi après 2021 et que je ne fais pas partie du processus de recrutement en agence libre, si je ne fais pas partie de l’avenir, alors au lieu de me laisser être un canard boiteux quarterback, si vous voulez faire un changement et aller de l’avant, allez-y et faites-le. Cela ne s’est évidemment pas produit.

Lorsque les Packers ont refusé d’échanger Rodgers au cours de l’été, Rodgers a déclaré qu’il envisageait de prendre sa retraite mais a finalement décidé qu’il voulait toujours jouer au football. Il s’est engagé à jouer pour les Packers cette saison, mais en restructurant son accord actuel, il annulerait la dernière année en 2023, ce qui rend beaucoup plus probable que Green Bay l’échange la prochaine intersaison s’il n’y a pas de résolution à leurs problèmes. Rodgers a cependant déclaré qu’il n’avait pas l’impression de pouvoir choisir où il jouerait en 2022.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que sa relation avec l’organisation pouvait être réparée de manière à ce qu’il reste au-delà de cette saison, Rodgers a répondu qu’il n’était pas sûr.

“Je ne voudrais jamais que quiconque m’abandonne”, a déclaré Rodgers. “Mais les gens doivent être prêts à faire ces changements.”

Rodgers a déclaré qu’il n’avait pas essayé de faire virer Gutekunst et que leur relation était “professionnelle”. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait être au camp d’entraînement, Rodgers a répondu qu’il l’avait fait et qu’il aimait Green Bay, ses coéquipiers et ses entraîneurs. (Il n’a pas mentionné la réception.)

Et oui, Jake Kumerow – un réserviste avec 21 réceptions en carrière qui a été coupé pendant le camp d’entraînement en 2020 peu de temps après que Rodgers se soit mis en quatre pour le féliciter publiquement – ​​est arrivé. Rodgers a énuméré plusieurs autres anciens Packers qui, selon lui, n’avaient pas été respectés par le front office à leur sortie de Green Bay, remontant à Charles Woodson.

« Si vous voulez éliminer un gars qui, sur la base d’une méritocratie, était notre deuxième meilleur receveur au camp d’entraînement l’an dernier pour la majorité du camp, peut-être dirigez-vous vers moi », a déclaré Rodgers.

Voilà, mesdames et messieurs, le thé. Il est agréable et rare d’entendre ce type de franchise sur un podium de la NFL, et satisfaisant d’entendre Rodgers reconnaître les événements qui ont constitué la plus grande histoire de la ligue au cours des six derniers mois. Ses remarques de mercredi n’étaient cependant pas par soif de drame ou de linge sale. (OK, peut-être un peu.) Rodgers a répondu clairement à chaque question, ce qui diminue la probabilité qu’on lui pose à nouveau les mêmes questions. Il est évident depuis longtemps qu’il a des scrupules avec son statut à Green Bay, et le dévoiler au grand jour aide à éliminer l’air de scandale de l’histoire et impose aux Packers la responsabilité de faire des compromis. Cela semble être un plus pour Rodgers, et probablement un plus pour l’équipe dont il a parlé si ouvertement. C’était définitivement un plus pour Jake Kumerow. La vérité vous libèrera.