Aaron Rodgers bat les médias comme s’ils étaient les Bears de Chicago – RedState

Depuis qu’il a été testé positif au COVID, le quart-arrière de Green Bay Aaron Rodgers est devenu la piñata préférée des médias sportifs depuis l’über un-PC nommé Atlanta Braves. Ce qui, étant donné que l’équipe lave toujours le champagne de ses uniformes après avoir remporté les World Series, a été discrètement abandonné comme sujet.

Les médias sont passés à appeler Rodgers tous les noms du livre pour, d’abord, poursuivre une méthode homéopathique alternative pour résister au COVID. Il le met maintenant au pilori pour avoir le culot absolu d’avoir un cas de COVID, tout comme les… euh, les athlètes entièrement vaccinés qui l’ont récemment contracté.

Rodgers, au grand dam des médias, n’est pas seulement allé en classe lorsqu’il était étudiant à Cal, mais il a appris quelques choses en cours de route. Comme la libre pensée. Il a mis ces compétences au premier plan lorsqu’il a parlé à l’ancien joueur de la NFL et collègue libre penseur Pat McAfee sur le podcast de ce dernier plus tôt cette semaine.

https://www.youtube.com/watch?v=K3jM13A7OEw

Cela tue les médias quand un athlète a la témérité de lire et tout, ce que fait Rodgers.

Comme il l’a expliqué à McAfee, deux des trois vaccins disponibles ont été immédiatement éliminés en raison d’une allergie que Rodgers a contre l’un des ingrédients des variantes du vaccin à ARNm – informations tirées directement du site Web du CDC. Cela a laissé le vaccin Johnson & Johnson, qui, comme vous vous en souviendrez, a été suspendu un peu en raison de problèmes de caillots sanguins. Pour une raison insondable, Rodgers a décidé de ne pas risquer Johnson & Johnson. Cela ne lui laissait pas beaucoup d’options, alors il a consulté son médecin et a proposé la méthode homéopathique susmentionnée pour renforcer la résistance au virus.

Rodgers a encore attisé les flammes auto-alimentées des médias en notant qu’il prenait de l’ivermectine dans le cadre de sa thérapie. Peu importe qu’il y ait eu des études indiquant que le médicament est une méthode sûre et efficace pour traiter COVID, car de toute évidence, ces cinglés du National Center for Biotechnology Information – et, d’ailleurs, le NIH – vont jeter leur carrière pour le pour peut-être marquer une apparition sur le podcast « The Joe Rogan Experience ».

Ce qui pousse probablement complètement les médias sportifs du haut de la falaise, c’est la façon dont Rodgers a regroupé avec précision leur woker que vous n’agissez avec la variété typique, les médias sociaux SJW harcelant plus fort Rodgers qu’un chat accrochant une boule de poils.

Rodgers a déjà fourni de nombreux exemples de ne pas se soucier de The Narrative, que ce soit en repoussant les gens qui crient qu’il ne devrait pas troller les fans d’autres équipes ou en mettant activement son argent là où sa bouche est en donnant son propre argent à de petites entreprises affectées par la pandémie de COVID.

Faut-il s’étonner que les médias aient des couteaux pointés contre lui ? Il sera amusant de voir comment la presse prodigue de l’amour au remplaçant de Rodgers, Jordan Love, peu importe comment il jouera demain, car Pulitzer l’interdit, il devrait être évident que Rodgers est tout cela et un sac de chips pour la NFL en général – et les Packers en particulier.