Aaron Rodgers blâme Jon Gruden pour des courriels offensants

Aaron Rodgers a un gros problème avec les actions de Jon Gruden. Le quart-arrière des Green Bay Packers est apparu mardi au Pat McAfee Show pour parler de la démission de Gruden en tant qu’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders après avoir apparemment envoyé des courriels contenant un langage raciste, misogyne et anti-gay à plusieurs personnes. Rodgers a déclaré que l’état d’esprit de Gruden n’est pas courant dans la NFL.

« Je sais qu’il existe des opinions similaires, mais je pense qu’elles sont rares », a déclaré Rodgers, selon USA Today. « Le joueur et l’entraîneur d’aujourd’hui sont un type de personne plus empathique, avancé, progressif, aimant et connecté. Je suis fier du genre de vestiaire que nous avons. Nous devons permettre aux gens de grandir et de changer, mais ces opinions n’ont pas leur place dans le jeu. »

Rodgers espère que ce qui est arrivé à Gruden conduira à de meilleures conversations sur l’égalité sociale. « C’était surprenant de voir que les choses allaient si vite, mais je pense que c’était probablement la meilleure décision pour toutes les parties impliquées », a déclaré Rodgers. « J’espère que nous pourrons tous en tant que ligue apprendre et grandir de cela. Espérons que cela avertisse les gens qui ont certaines de ces opinions. ‘ne vole pas.' »

Gruden a démissionné lundi soir à la suite d’articles du Wall Street Journal et du New York Times qui révélaient l’utilisation d’un langage offensant par Gruden dans des courriels remontant à 2010. Mardi, les Buccaneers ont annoncé qu’ils retiraient Gruden de l’anneau d’honneur de l’équipe. Gruden a été l’entraîneur-chef des Buccaneers de 2002 à 2008 et a remporté un Super Bowl avec l’équipe lors de sa première saison.

« Les Buccaneers de Tampa Bay plaident depuis de nombreuses années pour un changement résolu dans les domaines des relations raciales, de l’égalité des sexes, de la diversité et de l’inclusion », indique le communiqué de l’équipe. « Bien que nous reconnaissions les contributions de Jon Gruden sur le terrain, ses actions vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu’organisation. Par conséquent, il ne continuera plus à être membre de l’Anneau d’honneur des Buccaneers. » Gruden a été embauché par les Raiders en 2018, signant un contrat de 10 ans d’une valeur de 100 millions de dollars. Il s’agissait de son deuxième passage avec les Raiders puisqu’il a été embauché pour la première fois par l’équipe en 1998.