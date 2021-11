Aaron Rodgers brise le silence sur le fait de ne pas être vacciné et explose la NFL pour les protocoles COVID-19

Aaron Rodgers a rompu son silence sur la controverse sur le vaccin COVID-19 qui l’entoure. Le quart-arrière des Green Bay Packers est apparu vendredi au Pat McAfee Show et a mis les pendules à l’heure sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu le vaccin. Rodgers a commencé la conversation en s’adressant à la « foule réveillée ».

« Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment », a déclaré Rodgers, selon Yahoo Sports. « Donc, avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants qui circulent à mon sujet. » Rodgers, qui a été testé positif pour COVID-19 cette semaine, a déclaré qu’il avait fait ses recherches et découvert qu’il était allergique à l’un des ingrédients des vaccins à ARNm. Cela signifiait qu’il ne pouvait prendre que le vaccin Johnson & Johnson, mais il n’aimait pas les effets secondaires.

Rodgers a ensuite étudié différentes méthodes pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers. Il a trouvé un « protocole d’immunisation » à long terme qui impliquait plusieurs mois. Rodgers s’est ensuite rendu à la NFL pour accepter son statut vaccinal dans le cadre de son protocole de vaccination. La ligue a jugé Rodgers non vacciné, ce qui a conduit Rodgers à faire appel de la décision. Rodgers a déclaré avoir rassemblé plus de 500 pages de recherche sur la vaccination, mais n’a pas remporté l’appel.

Parallèlement à la NFL niant son statut vaccinal, la ligue cherche à savoir si Rodgers a violé les protocoles COVID-19 cette année. Rodgers a été vu ne pas porter de masque sur la touche ou lors de conférences de presse, ce qui constitue une violation du protocole s’il n’est pas vacciné. « Certaines des règles pour moi ne sont pas du tout basées sur la science », a déclaré Rodgers, selon CBS Sports. « Ils sont basés uniquement sur le fait d’essayer de faire honte aux gens comme de devoir porter un masque sur un podium lorsque tout le monde dans la pièce est vacciné et que le port d’un masque n’a aucun sens pour moi. J’ai suivi chaque protocole jusqu’à un T, moins cela celui que je viens de mentionner, qui n’a absolument aucun sens pour moi. »

Rodgers a également abordé la citation de « immunisation » qu’il a déclarée en août lorsqu’on lui a demandé s’il était vacciné. « Tout d’abord, je n’ai pas menti lors de la conférence de presse initiale », a déclaré Rodgers. « À l’époque, mon plan était de dire que j’avais été immunisé », a déclaré Rodgers. « Ce n’était pas une sorte de ruse ou de mensonge, c’était la vérité. anti-vax, terre plate. Je suis quelqu’un qui est un penseur critique, vous me connaissez les gars, je marche au rythme de mon propre tambour. Je crois fermement en l’autonomie corporelle et la capacité de faire des choix pour votre corps. Ne pas avoir acquiescer à une culture éveillée ou à un groupe d’individus fous qui disent que vous devez faire quelque chose. La santé n’est pas une taille unique pour tout le monde.' »