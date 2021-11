Aaron Rodgers confirme qu’il n’a pas été vacciné contre le covid

11/05/2021 à 20:51 CET

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers Des rumeurs laissant entendre qu’il n’avait pas été vacciné contre le COVID se sont produites, confirmant lui-même ce fait. Il l’a fait dans l’émission Pat McAfee, après avoir été testé positif il y a quelques jours. Rodgers Il ne jouera pas ce dimanche dans le duel que son équipe jouera contre les Chiefs après avoir été testé positif au Covid-19 et sera remplacé à l’attaque par Jordan aimeet. Le fait est que les règlements de la NFL établissent une période de quarantaine de 10 jours pour les joueurs dont le test est positif et qui n’ont pas été vaccinés, de sorte que la star des Packers n’a pas pu revenir, au moins jusqu’au 13 novembre.

Rodgers Il avait déjà joué dans un débat en début de saison en recevant un traitement alternatif contre le Covid et en demandant à la Ligue d’être considérée comme vaccinée. Après de longues délibérations, la NFL a décidé de ne pas accéder à cette demande et Rodgers est donc répertorié comme non vacciné.

Le joueur lui-même a maintenant parlé de son refus de se faire vacciner, affirmant une « allergie causée par les vaccins à ARN« »Je ne suis pas un anti-vaccin, j’ai trouvé un moyen de m’immuniser sur le long terme », a-t-il expliqué.

Le MVP de la NFL a contourné à plusieurs reprises les règles de santé de la ligue concernant le covid.