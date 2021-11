Aaron Rodgers confirme qu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19

Il a ajouté: « J’ai consulté un maintenant bon ami à moi Joe Rogan, après qu’il a eu COVID, et j’ai fait beaucoup de choses qu’il a recommandées. »

Bien que Rodgers ait déclaré avoir tenté de demander à la NFL « d’accepter mon statut vaccinal comme dans le cadre de leur protocole de vaccination », il a finalement été refusé.

En raison de son statut non immunisé, il doit désormais suivre ce qu’il pense être des protocoles « draconiens et fondés sur la honte » pour ceux qui ne sont pas vaccinés contre le COVID-19, ce qui inclut le port d’un masque en public, le dépistage du COVID-19 tous les jours et certaines restrictions de voyage.

Au cours de son interview, Rodgers a également affirmé qu’il n’était « pas un déni de COVID » et que la « situation dans laquelle je me trouvais devrait être une conversation, pas une controverse ».