Aaron Rodgers critique les critiques sur le football au milieu de la romance de Shailene Woodley

Dans l’ensemble, Rodgers a déclaré qu’il était surpris « qu’il y ait une telle histoire là-bas » après la première semaine.

“Ce qui est fou pour moi, c’est de laisser un scénario, par une personne qui n’a aucun contact avec moi, n’avoir aucune relation, cela devient une sorte de récit qui existe, que maintenant je ne me soucie pas de la balle à cause de mon zen attitude à l’intersaison », a poursuivi le triple MVP. “Ce sont les taureaux – dont je parlais hier soir.”

Et il a laissé ses disciples avec quelques réflexions. “Les trolls sont là-bas, je comprends”, a déclaré Rodgers, “mais la vérité et les faits ne devraient pas être remplacés par des conjectures, les conjectures anciennes, et quand c’est le cas, et je suis reconnaissant pour cette opportunité et pour mon aux presseurs de dire : ‘Hé, regarde, pense juste à qui dit ces choses.’ “

Une chose est sûre : Rodgers sait qu’il peut compter sur le soutien de Woodley durant cette saison. “Elle travaille toujours à Albuquerque, mais quand elle aura terminé, elle prévoit de le soutenir tout au long de sa saison”, a déclaré une source proche de Rodgers à E! Des nouvelles de l’actrice de 29 ans. “Ils n’aiment pas être séparés trop longtemps et ont hâte de revenir au même endroit.”