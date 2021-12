Aaron Rodgers critiqué par les réseaux sociaux pour avoir porté un sweat à capuche anti-annulation de la culture

Aaron Rodgers indique clairement qu’il est contre la culture de l’annulation. Lors de son apparition dans le Pat McAfee Show mardi, Rodgers a été aperçu portant un sweat à capuche noir avec les mots « Cancel Culture, barré sur le devant. 19.

« La seule frustration que j’ai dans tout cela pendant tout ce temps, il n’y a pas eu de conversation sur la santé, autant que de donner aux gens des éléments de réflexion sur la façon d’être en meilleure santé, en ce qui concerne votre alimentation, les vitamines et de l’exercice », a déclaré Rodgers dans l’émission. Il a poursuivi en disant: « L’autre chose dont on n’a pas parlé, ce sont les traitements. L’autre chose dont on n’a pas parlé, ce sont les traitements.

Les déclarations de Rodgers interviennent alors que la NFL fait face à une épidémie de COVID-19 parmi plusieurs équipes en raison de la variante Omicron. Trois matchs de la semaine 15 ont été reportés à plus tard dans la semaine en raison du nombre de joueurs placés sur la liste de réserve/COVID-19. Voici un aperçu des médias sociaux visant Rodgers pour son sweat à capuche.

« La seule frustration que j’ai, c’est que tout au long de tout cela, il n’y a eu aucune conversation sur la santé. Je ne comprends pas pourquoi la société et la NFL n’ont pas parlé d’options légitimes de traitement de Covid » ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter .com/QtLaERUtn4 – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 21 décembre 2021

Voici un aperçu du sweat à capuche et de la conversation. Une personne a répondu : « Je suis déçu. De vrais professionnels de la santé et des scientifiques parlent d’options de traitement légitimes. Vous ne nous voyez pas vous dire comment lancer un ballon de football. »

pic.twitter.com/xSw0ln6AFv – Chat laser (@lasercat110) 21 décembre 2021

Une personne a déclaré : « La FEMA envoie une équipe de secours en cas de catastrophe de la Marine à Green Bay pour aider avec les hôpitaux envahis et vous donnez toujours [Aaron Rodgers] une plate-forme pour se plaindre de l’annulation de la culture (comme si c’était le problème ici) et des traitements de santé spéciaux qu’il est assez riche pour se permettre. Allez. »

Aaron Rodgers a mis un sweat à capuche anti-annulation de la culture pour diffuser de fausses informations vérifiables sur la façon dont l’Inde et le Japon utilisent l’ivermectine pour traiter le COVID. Pouvons-nous s’il vous plaît arrêter de prétendre qu’il est intelligent – Pablo S. Torre (@PabloTorre) 22 décembre 2021

Une autre personne a répondu : « Merci !! Finalement, quelqu’un l’a dit. Ou qu’il serait jamais plus intelligent que les innombrables chercheurs et médecins travaillant dans le domaine actuel ? A-t-il réussi à terminer un doctorat en médecine, une résidence, une bourse et un doctorat quelque part que nous avons manqué ? »

Oui, il est reeeaaalllllly victime de cette culture d’annulation redoutée, continuant à jouer au football professionnel, à gagner des millions et à ne pas perdre grand-chose après qu’il soit devenu public qu’il mentait et qu’il était mal informé. Pauvre Aaron Rodgers. https://t.co/lWX48nQhyi – Tyler Greever (@Tyler_Greever) 21 décembre 2021

Il est clair que peu de gens acceptent que Rodgers soit victime de la culture de l’annulation puisqu’il continue de jouer pour les Packers. Mais Rodgers est passionné par la façon dont la NFL traite COVID-19 et ses protocoles.

Aaron Rodgers se plaint d’annuler la culture chaque fois qu’il est limogé ou intercepté. « Alors, je suppose que je n’ai pas le droit de finir un trajet juste parce que c’est impopulaire ?! » — Branelope Britstop 🏎️ 😾 (@ItsTheBrandi) 22 décembre 2021

Le journaliste sportif Chirs Williamson a écrit : « Aaron Rodgers est victime de la culture de l’annulation. C’est tellement évident mais les gens refusent de l’accepter. Il suffit de voir à quel point la NFL et les Packers l’ont endurci. Ils ne peuvent plus gagner d’argent. »

C’est vrai, je n’ai pas entendu parler d’Aaron Rodgers depuis des mois depuis qu’il a été annulé. Content de voir qu’il est toujours en vie. Annuler la culture est tellement vicieux https://t.co/sGYKvSgZ4k – Mikey (@Mikey_OLeary6) 21 décembre 2021

Et ce fan a écrit: « Aaron Rodgers pense qu’il est victime de la culture de l’annulation tout en jouant au football et en apparaissant sur l’un des podcasts les plus populaires chaque semaine … Colin Kaepernick est ici comme » hein … ce n’est pas ça. -. »

