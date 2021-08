Aaron Rodgers, d’autres supplient les Packers de signer Clay Matthews

in

Clay Matthews III a un partisan en Aaron Rodgers. Et Randall Cobb. Et David Bakhtiari et d’autres membres des Green Bay Packers.

Matthews, bien sûr, est un secondeur agent libre. Rodgers est le quart-arrière vedette (pour l’instant), et Cobb un receveur et Bakhtiari un tacle gauche. Tous les trois ont posté sur les réseaux sociaux qu’ils voulaient que Matthews revienne dans le giron.

« ramenez-le, » a posté Rodgers.

Rodgers, bien sûr, en serait à sa dernière saison avec les Packers. Il a fait savoir assez clairement qu’il aimerait terminer sa carrière ailleurs. Pourtant, sa voix est entendue haut et fort par les cuivres des Packers – comme en témoigne la décision de l’équipe de re-signer Cobb. Cela a eu lieu après un lobbying sérieux de Rodgers.

Pendant ce temps, Matthews a joué pour les Packers de 2009 à 2018, devenant l’un des secondeurs extérieurs les plus productifs de l’histoire de l’équipe. Il a fait six pro bowls (2009-12, 2014, 2015) avec Green Bay. Il était un favori des fans.

Il est apparu pour la dernière fois dans la NFL en 2019 avec les Rams de Los Angeles, jouant 13 matchs et enregistrant huit sacs et 10 plaqués en solo. A 35 ans, ses meilleurs jours sont clairement derrière lui. Si les Packers peuvent le faire venir à bas prix, alors ils considéreront sans aucun doute le cri de ralliement de Rodgers et des autres.

Dans le même temps, si Rodgers veut vraiment réparer les clôtures et avoir son mot à dire dans la liste, il devrait dire au front office qu’il est prêt à envisager de rester au-delà de la saison. Si ce n’est pas le cas, ce qu’il dit à propos de la signature d’anciens Packers au-delà de leur prime ne devrait pas avoir de poids. Et franchement, c’est assez immature de sa part de penser le contraire.