Aaron Rodgers déchire le journaliste ‘Absolute Bum’ sur la position de vote du MVP

Packers de Green Bay

Aaron Rodgers vient de débarquer sur un journaliste qui a déclaré que le QB ne méritait pas le prix MVP cette année … qualifiant le journaliste de « un clochard absolu ».

La superstar des Packers a déchiré un membre des médias de Chicago Hub Arkush pendant près de deux minutes lors d’une conférence téléphonique mercredi – à peine 24 heures après que le journaliste a déclaré que Rodgers n’était pas son MVP 2021 parce qu’il est un « abruti ».

« Je pense que c’est un clochard », a déclaré Rodgers à propos d’Arkush. « Je pense que c’est un clochard absolu. »

« Il ne me connaît pas. Je ne sais pas qui il est. Personne ne savait qui il était probablement jusqu’aux commentaires d’hier. »

.@Hub_Arkush dit à @DannyParkins & @MattSpiegel670 qu’Aaron Rodgers n’obtiendra pas son vote MVP. « C’est un méchant, tu sais ? Et je ne pense pas qu’un méchant puisse être le gars le plus précieux en même temps. CONVERSATION COMPLÈTE – https://t.co/NYlgZ8xKGi pic.twitter.com/TFLRRufbWh – 670 The Score (@670TheScore) 4 janvier 2022 @670TheScore

Si vous l’avez manqué, Arkush a déclaré que Rodgers n’obtiendrait pas son vote de MVP cette année en raison du drame du vaccin COVID du quart-arrière et de son mécontentement contre les Packers.

« Je ne pense pas que vous puissiez être le plus gros crétin de la ligue et punir votre équipe, votre organisation et votre base de fans comme il l’a fait et être le joueur le plus utile », a déclaré Arkush sur Chicago 670 The Score.

Rodgers n’était clairement pas content d’entendre les commentaires … disant: « Son problème n’est pas que je sois un méchant ou le plus gros crétin de la ligue parce qu’il ne me connaît pas. »

« Son problème est que je ne suis pas vacciné. »

Pour info, le MVP de la NFL est sélectionné par 50 électeurs, dont Arkush – et il est censé être basé uniquement sur les performances des joueurs au cours de la saison régulière. Rodgers est favori pour le remporter cette année, malgré l’avis d’Arkush.

Pour sa part, Arkush s’est en fait excusé pour ses commentaires plus tôt mercredi – mais pas pour avoir fait sauter Rodgers. Il a dit qu’il était désolé d’avoir simplement divulgué ses plans de vote.

« La seule chose que je puisse faire à l’avenir est de respecter ce que je n’ai pas respecté hier soir », a déclaré Arkush, « et de ne plus en parler avant la remise des prix. »