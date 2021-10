Aaron Rodgers déchire «Woke Cancel Culture» à la suite de critiques sur les commentaires d’après-match

Aaron Rodgers n’est pas un fan de la « culture d’annulation des réveils ». Après que le quart-arrière des Green Bay Packers ait dit « Je te possède toujours » aux fans des Chicago Bears dimanche, il a reçu sa part de critiques pour railleries. Lorsque Rodgers en a parlé dans The Pat McAfee Show mardi, il avait un message pour les critiques.

« Il y a une culture de réveil PC qui existe, et il y a une culture d’annulation en même temps », a déclaré Rodgers, par PEOPLE. « Et c’est basé sur les propres sentiments des gens de peut-être de la misère personnelle ou du dégoût pour leur propre situation ou leur propre vie, ou peut-être simplement le plaisir de tenir les autres sous leur pouce. »

Au quatrième quart du match Packers-Bears dimanche, Rodgers a marqué sur une course de 6 verges pour donner aux Packers la victoire 24-14. Il a ensuite dit aux fans des Bears « Toute ma vie de f—g, je te possède. Je te possède toujours. Je te possède toujours » tout en célébrant avec ses coéquipiers. Après le match, Rodgers a déclaré aux journalistes qu’il avait vu une femme lui donner le « double oiseau » après avoir marqué le touché. Il a ensuite affirmé que « parfois, vous vous évanouissez sur le terrain, dans le bon sens ».

Rodgers a ensuite remarqué à quel point certaines personnes le critiquaient pour ses commentaires. La légende des Bears, Olin Kreutz, a déclaré à l’émission de radio 670 The Score qu’il « aimerait frapper [Rodgers] au visage » pour son commentaire aux fans. Rodgers a répondu aux critiques par un contrepoint.

« Ecoute, je pense que c’est à dire… Sommes-nous en train de devenir si doux dans la société où nous ne pouvons pas avoir de mots maintenant ? » Rodgers a demandé. « Quelqu’un peut payer un billet et dire ce qu’il veut – ce qu’il devrait pouvoir faire, c’est bien – mais la seule fois où vous lui répondez quelque chose et que cela se fait sur un micro chaud … maintenant J’ai manqué de respect à une ville et à une organisation entières et à ma propre organisation ? » Rodgers a ensuite ajouté qu’il ne laissait pas la « culture d’annulation du réveil » l’empêcher de s’exprimer sur le terrain. Alors que les fans de Bears sont en colère contre Rodgers, les chiffres ne mentent pas. Le triple MVP a une fiche globale de 21-5 contre les Bears et les a également battus lors du match de championnat NFC en 2011 (saison 2010). Rodgers a battu les Bears plus de fois que toute autre équipe de la NFL.