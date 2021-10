Aaron Rodgers dénonce la culture éveillée et dit qu’il était une cible

Lors d’une apparition au « Pac McAfee Show » mardi, le quart-arrière de la NFL, Aaron Rodgers, a critiqué la toxicité de la « culture PC réveillée ».

« Il y a une culture de réveil PC qui existe », a déclaré le quart-arrière des Green Bay Packers à Pat McAfee. « Et il y a une culture d’annulation en même temps, et elle est basée sur les propres sentiments des gens, peut-être personnels [misery] ou dégoût de leur propre situation ou de leur vie ou simplement du plaisir de tenir les autres sous leur pouce.

«Je suis tellement chanceux pour cette plate-forme parce que je pense que les gens me voient sous un jour différent. le temps » ~ @AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/Z3yZFaiqhx – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 19 octobre 2021

Les commentaires de Rodgers surviennent après qu’il n’ait pas été filtré dans la zone des buts après un touché de six verges avec moins de cinq minutes à jouer au quatrième quart contre les Bears de Chicago dimanche.

« Je t’ai possédé toute ma putain de vie! » Rodgers a crié aux fans des Bears tout en célébrant avec ses coéquipiers. « Je te possède. Je te possède toujours.

En réponse à sa raillerie, Rodgers a déclaré que les fans lui avaient donné le « double oiseau » et que l’interaction des fans était « l’état de notre culture … cette culture PC réveillée » dans son interview sur le « Pac McAfee Show ».

Rodgers a déclaré qu’il ne regrettait pas « du tout » le commentaire, car la victoire de 34-14 sur les Bears a amélioré Rodgers à 22-5 sur l’équipe.

«Je ne pense pas que je disais quelque chose qui n’était pas nécessairement proche de la vérité. Si vous ne l’aimez pas, c’est bien, c’est votre prérogative », a-t-il commenté dans l’émission.

Lorsqu’il s’est absenté du football pendant l’intersaison, a déclaré Rodgers, il est devenu la cible de la « culture PC réveillée ». Lorsqu’il a raté le minicamp, il a dit qu’il était traité d' »égoïste et de droit » et que, par conséquent, sa relation avec les Packers s’est détériorée en quelques semaines.

« Choisissez un sujet, de ma famille à mon style de leadership. Ils courent avec ces histoires, et quand j’y réponds, alors je suis sensible », a déclaré Rodgers. « Il y a un jeu dans le jeu. Si le joueur respecte les règles du jeu, il fait partie du jeu. Les règles du jeu sont les suivantes : Vous devez acquiescer à tout moment à la foule réveillée. Cependant, quand vous vivez au-dessus du jeu, le jeu n’existe pas, et c’est là que j’en suis.

« Devenons-nous si doux en tant que société où nous ne pouvons pas avoir de va-et-vient maintenant… quelqu’un peut payer un billet et dire ce qu’il veut, ce qu’il devrait pouvoir faire, mais la SEULE fois que je réponds j’ai manqué de respect à toute une ville et une organisation » ~ @AaronRodgers12 pic.twitter.com/6BNYBnPI4G – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 19 octobre 2021

Rodgers a qualifié la société de « douce » et a critiqué le fait que des « allers-retours » ne peuvent pas se produire sans que quelqu’un ne soit offensé.

« Il y a cette culture qui existe, qui, je pense, consiste à réduire les gens, à les garder petits, à les garder dans une boîte, à les faire taire par des annulations ou des commentaires humiliants », a déclaré Rodgers.

« J’existe également en dehors de cela dans un domaine différent où je me sens confiant dans les choses que je dis et je maintiens ce que je fais. J’aime dire la vérité et je ne fais pas partie de cette culture d’annulation éveillée qui essaie de faire taire les gens tout le temps.

Reagan Reese est stagiaire à The Federalist et étudiant au Hillsdale College étudiant la rhétorique et l’adresse publique et le journalisme. Elle joue dans l’équipe universitaire de softball et vous pouvez la suivre sur Twitter @reaganreese_.