Aaron Rodgers dépasse Tom Brady en tant que favori pour remporter le titre de MVP

Aaron Rodgers a dépassé Tom Brady en tant que favori des paris pour remporter le prix du joueur le plus utile de la NFL.

Après une semaine au cours de laquelle Rodgers a continué à jouer à chaud, tandis que Brady a été exclu pour la première fois en 15 ans, les chances de Rodgers de remporter le titre de MVP ont bondi à +130 sur Tipico Sportsbook. Brady a la deuxième cote la plus courte à +155, contre +140 il y a une semaine. Les deux sont suivis de Patrick Mahomes et Jonathan Taylor à +1000 chacun avec Matthew Stafford à +1300.

Les cotes de MVP de Brady ont pris un coup avec la défaite de 9-0 dimanche soir contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, de loin son pire match de la saison. Il n’a complété que 54% de ses 48 tentatives de passes, avec une moyenne de 4,5 verges par tentative, et a lancé sa 11e interception de la saison. Il a également perdu un échappé dans le match.

Rodgers, d’autre part, a complété plus de 70 pour cent de ses passes pour un deuxième match consécutif dimanche lors d’une victoire contre les Ravens de Baltimore. Ses chances ont bondi de +600 il y a deux semaines. Rodgers a 13 touchés et aucune interception lors de ses quatre derniers matchs, les Packers ayant une fiche de 3-1 dans cette séquence et dépassant les Cardinals de l’Arizona pour le meilleur record de la NFC.

La course MVP semble être réduite à deux joueurs, bien que Taylor continue de présenter de solides arguments en tant que porteur de ballon. Il est le leader au sol de la NFL avec 1 518 verges – plus de 400 de plus que le joueur suivant – et 17 touchés. Il a également plus de 300 verges et deux touchés reçus. Il est en bonne voie pour plus de 2 200 verges d’attaque totale avec une chance extérieure de 2 000 verges au sol.

Cependant, le dernier porteur de ballon à remporter le titre de MVP était Adrian Peterson en 2012. Le prix revient souvent à un quart-arrière et personne n’est plus chaud à ce poste en ce moment que Rodgers. Voici comment ses chiffres se comparent à Brady, Mahomes et Stafford.

Yds

TD

Int

%

YPA

Taux

WL

Chances

Aaron Rodgers

3 487 30 4 67,8 7,9 110,4 11-3 +130

Tom Brady

4 348 36 11 67,1 7,2 100,4 10-4 +155

Patrick Mahomet

4 052 30 13 65,6 7,4 95,8 10-4 +1000

Matthieu Stafford

3 898 33 9 67,3 8,3 108,4 9-4 +1300

Brady a l’avantage dans les totaux bruts tandis que Rodgers est en tête de l’efficacité. Les Packers de Green Bay et les Buccaneers de Tampa Bay ont les deux meilleurs calendriers restants dans la NFL, donc s’il s’agit des deux quarts, c’est une course susceptible de se dérouler jusqu’à la dernière semaine de la saison.

Brady et Rodgers ont tous deux trois MVP en carrière à leur actif, à égalité avec trois autres pour le deuxième rang de l’histoire de la ligue. Un quatrième ferait soit le deuxième joueur à en remporter autant, rejoignant Peyton Manning qui a remporté le prix à cinq reprises.

