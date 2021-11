Aaron Rodgers des Packers a reçu un traitement homéopathique pour se protéger contre COVID-19: rapport

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers a déclaré aux journalistes avant le début de la saison qu’il avait été « immunisé » contre COVID-19, mais après un résultat de test positif mercredi, son véritable statut vaccinal a été révélé.

Rodgers a été interrogé directement à ce sujet en août, auquel il a déclaré qu’il avait été « immunisé ». Mais après avoir été exclu pendant 10 jours après avoir été testé positif pour le virus, plusieurs rapports ont indiqué qu’il n’avait en fait pas été vacciné.

Selon NFL.com, Rodgers avait demandé une exemption mais a été refusée. Il a ensuite reçu un traitement homéopathique de son médecin personnel afin « d’augmenter ses niveaux d’anticorps », mais lorsque la NFLPA et la ligue ont examiné son cas, ils ont convenu que son traitement « n’offrait aucune protection documentée contre le coronavirus ».

Aaron Rodgers des Green Bay Packers est félicité après avoir couru pour un touché lors de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Steelers de Pittsburgh le dimanche 3 octobre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Mike Roemer)

Rodgers n’était pas considéré comme complètement vacciné selon les normes de la ligue et était censé suivre les protocoles appropriés pour les joueurs non vaccinés.

« La principale responsabilité de l’application des protocoles COVID dans les installations du club incombe à chaque club », a déclaré la NFL en réponse aux questions sur les protocoles des Packers. « Le fait de ne pas appliquer correctement les protocoles a entraîné une évaluation de la discipline contre des clubs individuels dans le passé. La ligue est consciente de la situation actuelle à Green Bay et examinera la question avec les Packers. »

Aaron Rodgers des Green Bay Packers célèbre son premier down run lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre l’équipe de football de Washington le dimanche 24 octobre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Aaron Gash)

Rodgers s’est peut-être inspiré de la médecine « alternative » de la fiancée Shailene Woodley.

« Je pense que tout dans mon style de vie est assez alternatif », a-t-elle déclaré à Flaunt Magazine en 2013.

MILAN, ITALIE – 19 FÉVRIER : Shailene Woodley assiste au défilé de mode Moncler le 19 février 2020 à Milan, Italie. (Stefania D’Alessandro/.)

« Je puise ma propre eau de source dans les montagnes chaque mois. Je vais dans une ferme pour chercher ma nourriture. Je fais tout, de mon propre dentifrice à mes propres lotions pour le corps et huiles pour le visage. Je pourrais continuer pendant des heures. Je fais le mien des médicaments ; je ne les reçois pas des médecins. Je fais mon propre fromage et je cueille des aliments sauvages et j’identifie les plantes sauvages. C’est tout un mode de vie. C’est attrayant pour mon âme.

Rodgers sera absent du match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City.