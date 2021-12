Aaron Rodgers des Packers s’attaque au débat sur le vaccin COVID :  » Si la science ne peut pas être remise en question, ce n’est pas la science « 

Aaron Rodgers a de nouveau sonné sur COVID-19 cette semaine.

Le quart-arrière des Green Bay Packers a précisé qu’il soutenait « la liberté de choisir ce qui est dans votre meilleur intérêt ». Mais il a visé un manque de tolérance entourant le débat sur les vaccins.

Rodgers a été testé positif au COVID-19 en novembre lorsqu’il a été révélé qu’il n’avait pas été vacciné après avoir initialement déclaré aux médias qu’il avait été « immunisé » contre le virus.

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, affronte les Bears de Chicago le 17 octobre 2021 à Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Depuis lors, le quart-arrière vétéran a été ciblé pour son approche alternative pour se protéger contre le virus et son approche du vaccin. Lors de son apparition mardi dans « The Pat McAfee Show », Rodgers a revisité la question.

« J’ai été accusé de diffuser de la désinformation lorsque je parle du plan de traitement que j’ai utilisé pour aller mieux – qui a été utilisé par un certain nombre de personnes, des médecins », a déclaré Rodgers. « Je pense que l’un de mes problèmes – et j’en ai soulevé plusieurs fois – est qu’ils ne parlent pas du fait que les gars s’améliorent en utilisant ces choses, les gens s’améliorent en utilisant ces choses. »

Rodgers a fait référence au nombre record de joueurs ajoutés à la liste de réserve / COVID-19 ce mois-ci en ajoutant: « Il n’y a toujours aucune conversation, du moins publiquement, sur les options de traitement pour les personnes testées positives. »

Rodgers a précédemment déclaré sur le podcast qu’il n’était pas un anti-vaxxer et qu’il avait reçu des anticorps monoclonaux et pris de l’ivermectine, via NBC News. Il a également affirmé avoir une allergie à un ingrédient des vaccins à ARNm.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) passe le ballon au porteur de ballon AJ Dillon au cours de la première moitié du 17 octobre 2021, à Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Rodgers a déclaré mardi que « dans les coulisses », de nombreuses équipes ont utilisé ou recommandé les mêmes plans de traitement que ceux qu’il a utilisés lors de son rétablissement.

« Si la science ne peut pas être remise en question, ce n’est plus de la science. C’est de la propagande, et c’est la vérité », a-t-il déclaré. « Quand la science est-elle devenue cet accord aveugle et qu’il n’y a pas eu de débat sur ce qui peut réellement guérir les gens et travailler pour les gens ? Cela n’a aucun sens pour moi. »

Rodgers a déclaré que bien qu’il ait de fortes convictions concernant sa position sur le vaccin, il ne conteste pas ceux qui optent pour le vaccin.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, court vers les vestiaires après que les Packers ont battu les 49ers de San Francisco 30-28 au Levi’s Stadium. (Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

« Je n’ai pas de problème si quelqu’un est vacciné. C’est votre corps, votre choix », a-t-il déclaré. « J’ai pris une décision qui était dans le meilleur intérêt de mon corps et c’est ce qu’elle devrait être. Il devrait y avoir la liberté de choisir ce qui est dans votre meilleur intérêt. »