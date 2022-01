Aaron Rodgers des Packers se moque hilarant des Giants pour le quart-arrière lors des 3e et 9e parties

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers a fait son apparition hebdomadaire dans « The Pat McAfee Show » mardi, et il a décidé de se moquer d’un appel de jeu des Giants lors de leur défaite de fin de saison contre l’équipe de football de Washington.

Les Giants faisaient face à un troisième et à un 9 sur leur propre ligne de 4 verges, et au lieu de tenter une passe avec le quart-arrière Jake Fromm, ils ont décidé d’appeler un QB furtif et ils ont gagné un mètre sur le jeu.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers quitte le terrain après avoir été incapable de se convertir pour un premier essai dans la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore, le dimanche 19 décembre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Julio Cortez)

Rodgers a déclaré que si l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur appelait ce jeu sur un troisième et long, cela ne volerait pas.

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Joe Judge, regarde jouer contre les Cowboys de Dallas dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL à Arlington, Texas, le dimanche 10 octobre 2021. (AP Photo/Michael Ainsworth)

« Appelle celui-là [on the headset], Matt, et voyons ce qui se passe », a déclaré Rodgers à McAfee et au co-animateur AJ Hawk. « Ce n’est pas en train de voler. »

Le receveur des Green Bay Packers Allen Lazard est félicité par le quart-arrière Aaron Rodgers après une passe de 29 verges pour un touché lors de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Lions de Detroit, le dimanche 9 janvier 2022, à Detroit. (Photo AP/Lon Horwedel)

Rodgers et les Packers les mieux classés auront un laissez-passer au premier tour des éliminatoires de la NFL.

Rodgers, qui est le favori pour remporter des récompenses consécutives de MVP de la NFL, a de nouveau mené les Packers à la couronne NFC North. Il a lancé pour 4 115 verges avec 37 touchés et seulement quatre interceptions la saison dernière.