Aaron Rodgers devient brutalement honnête à propos de Brett Favre (vidéo)

Aaron Rodgers et Brett Favre ont vu leur relation évoluer considérablement au fil des ans.

Au début, Favre considérait Rodgers comme un concurrent. Le gars devait prendre sa place. Tout comme Rodgers a mal réagi lorsque les Packers de Green Bay ont sélectionné Jordan Love, Favre n’a pas non plus eu la meilleure des réponses à la sélection de Rodgers.

Cependant, à mesure que la carrière de Favre se terminait et que tout le monde passait à autre chose, leur relation s’est considérablement améliorée.

Les commentaires de Favre sur Rodgers la semaine dernière parlent d’eux-mêmes.

Lors d’une récente apparition au Pat McAfee Show, Rodgers a très clairement exprimé ses véritables sentiments sur Favre.

« J’étais dans une pièce pendant 3 ans avec un meilleur joueur que moi pour la première fois de ma carrière et j’ai pu voir à quoi ressemblait la grandeur de près » @AaronRodgers12 en jouant derrière Brett Favre #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/bnlexQr9z6 – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 28 décembre 2021

« J’étais dans une pièce pendant 3 ans avec un meilleur joueur que moi pour la première fois de ma carrière et j’ai pu voir à quoi ressemblait la grandeur de près », a déclaré Rodgers.

« J’ai pu voir la différence entre son jeu et le mien – et comment je devais m’améliorer. J’ai pu voir un style de leadership et en tirer certaines choses.

« J’ai eu la chance de jouer derrière Brett pendant trois ans. J’ai appris beaucoup de leçons incroyables.

Rodgers a ajouté que lui et Favre avaient établi un « amour et un respect mutuels » l’un pour l’autre.

Au cours de l’intersaison, Favre a longuement parlé de l’approche adoptée par Rodgers pour exprimer son mécontentement face à la façon dont les Packers font les choses.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/k0zuHbsZML – Jeu 7 (@game7__) 4 janvier 2022

Il semble que cela n’ait pas du tout entravé leur relation, cependant.

Rodgers et Favre sont deux des quarts les plus excitants à avoir jamais joué au football. En tant que tels, c’est formidable qu’ils aient pu mettre leurs différences de côté et devenir de bons amis au cours des dernières années.

