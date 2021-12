Aaron Rodgers devrait-il se faire vacciner ? Biden le pense

Mettons une chose au clair : le président Joe Biden a prouvé au cours de son mandat à la Maison Blanche qu’il n’était pas un expert dans… enfin, à peu près tout, et certainement pas dans la façon dont les individus devraient gérer leur propre santé.

C’est pourquoi on ne peut s’empêcher de rire de la dernière blague de Biden sur ce qu’il pense que le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, devrait faire concernant le vaccin COVID.

En visitant des communautés du Kentucky qui ont été dévastées par les tornades le week-end dernier, Biden a eu une interaction avec une femme portant un chapeau d’hiver avec le logo Packers dans lequel il a dit aux gens que Rodgers devrait se faire vacciner. Les gens ont ri de sa boutade et Biden a continué à inspecter la dévastation.

Mais la vérité est que Rodgers ne devrait pas se faire vacciner simplement parce que quelqu’un d’autre le veut ou parce que des voix extérieures font pression sur lui, même pas lorsqu’il s’agit du président des États-Unis.

Rodgers a déclaré avant le début de la saison qu’il était « immunisé » contre COVID, mais a été crucifié lorsque les médias ont découvert qu’il n’était pas vacciné. Tout le monde, des journalistes sportifs aux animateurs de talk-shows, l’a décrit comme un chercheur d’attention dangereux et anti-science lorsqu’il a en outre été découvert qu’il avait consulté Joe Rogan sur les médicaments qu’il devait prendre pour rester en bonne santé.

Mais ces mêmes personnes vont parfaitement bien lorsque les gouvernements, les entreprises et même la famille et les amis de certaines personnes exigent que nous prenions le vaccin parce qu’ils pensent que c’est le seul moyen de se sauver du COVID-19. De plus, c’est toujours drôle comment nos chefs de gouvernement pensent qu’ils détiennent le monopole de tous les traitements efficaces pour lutter contre les maladies. Notre corps et d’autres méthodes nous ont aidés à bien nous débrouiller pendant des milliers d’années avant l’arrivée des vaccins sur la scène médicale.

Ainsi, même si l’homme le plus puissant du monde libre pense que vous devriez vous faire vacciner, ni vous, ni Rodgers, ni personne ne devrait avoir l’impression de devoir le faire. Faites vos propres choix et ne vous excusez auprès de personne une fois que vous le faites.

