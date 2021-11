Aaron Rodgers dit avoir consulté Joe Rogan au sujet des doutes sur les vaccins

Lors d’une interview avec Pat Mcafee, Aaron Rodgers dit qu’il a demandé à Joe Rogan des conseils sur la gestion de COVID-19.

Mercredi, Tom Pelissero a révélé que le quart-arrière vedette des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, avait été testé positif pour COVID-19 et manquerait les Packers vs. Match des chefs de la semaine 9. Plus tard dans la même journée, il a également été officiellement révélé par des sources de la ligue NFL que Rodgers n’avait pas été vacciné contre COVID-19, malgré le fait qu’il avait conduit de nombreux médias sportifs locaux à croire qu’il l’avait fait.

Rodgers n’a eu aucune disponibilité médiatique ni interview mercredi et jeudi pendant que l’histoire se déroulait. Cependant, vendredi, Rodgers a fait sa première déclaration publique concernant la situation dans une interview avec Pat Mcafee au Pat Mcafee Show.

Il a répondu à plusieurs questions concernant son statut vaccinal.

En parlant de son parcours de rétablissement, Rodgers a révélé que bon nombre de ses décisions récentes concernant son rétablissement de COVID-19 sont intervenues après avoir consulté Joe Rogan.

« J’ai consulté un bon ami à moi, Joe Rogan, et j’ai fait beaucoup de choses qu’il a recommandées dans son podcast », a déclaré Rodgers.

Plus de Rodgers : « Il y a beaucoup d’immunité naturelle, et l’immunité naturelle n’a pas fait partie de la conversation » « Si vous avez attrapé le covid et que vous vous en êtes remis, c’est le meilleur coup de pouce à l’immunité que nous puissions avoir » – Computer Cowboy (@benbbaldwin) 5 novembre 2021

Joe Rogan et Aaron Rodgers ont tous deux pris le médicament controversé Ivermectine

Rodgers n’a pas précisé exactement ce que le commentateur de longue date de l’UFC lui avait dit de faire, bien qu’il ait révélé qu’il prenait de l’ivermectine, un traitement que la FDA n’a pas approuvé pour le traitement du COVID-19.

Rogan a non seulement présenté l’ivermectine comme un traitement pour COVID-19 sur son podcast, mais a également utilisé publiquement le médicament le mois dernier lorsqu’il a été testé positif pour COVID-19, ainsi que des anticorps monoclonaux et des antibiotiques Z-pack.

Rodgers a également répété de nombreuses défenses de Rogan contre l’ivermectine : « Pourquoi les gens détestent-ils l’ivermectine ? Pas seulement parce que Trump l’a défendu, mais parce que c’est un générique bon marché et qu’on ne peut pas en tirer d’argent. »

Rodgers sera absent dans le match contre les Chiefs mais est éligible pour revenir dans le match de la semaine 9 des Packers avec les Seahawks de Seattle. La NFL enquête sur Rodgers pour ne pas avoir suivi le protocole COVID-19 et pour avoir menti aux médias, et bien que des fins soient probables, il semble peu probable qu’il voie une quelconque forme de suspension.