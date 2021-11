Aaron Rodgers dit qu’il a pris de l’ivermectine pour lutter contre le COVID après avoir consulté avec Joe Rogan

Lire du contenu vidéo

Le spectacle de Pat McAfee

Aaron Rodgers dit après avoir contracté COVID cette semaine … il a consulté Joe Rogan et a décidé de prendre de l’ivermectine pour combattre le virus sur les talons des conseils de l’animateur de podcast.

La star de Green Bay Packers a révélé vendredi son plan de lutte contre les coronavirus à domicile dans « The Pat McAfee Show » … disant qu’il avait décidé de prendre un cocktail de médicaments similaire à celui de Rogan plus tôt cette année après avoir parlé avec le 54 -Age.

« J’ai consulté un de mes bons amis, Joe Rogan, après qu’il a eu COVID et j’ai fait beaucoup de choses qu’il a recommandées dans ses podcasts et au téléphone avec moi », a déclaré Rodgers.

SEPTEMBRE 2021

« Je prends des anticorps monoclonaux, de l’ivermectine, du zinc, des vitamines c et d et du HCQ », a poursuivi le joueur de la NFL, « et je me sens assez incroyable. »

Rodgers a révélé qu’il avait commencé à ressentir des symptômes de COVID mardi, qu’il avait été testé positif pour le virus mercredi et qu’il se sentait mal jeudi.

Le joueur de 37 ans, cependant, a déclaré qu’il se sentait maintenant bien.

Rodgers a également expliqué sa position très controversée sur le vaccin à McAfee et AJ Hawk … admettant qu’il n’a PAS reçu les vaccins, bien qu’il ait semblé dire en août qu’il les avait obtenus.

Voici la vidéo du 26 août où on a directement demandé à Aaron Rodgers s’il avait été vacciné pic.twitter.com/kskQDRpWi8 – Chancelier Johnson (@ChancellorTV) 3 novembre 2021 @ChancellorTV

Mais, Rodgers a déclaré qu’il « n’avait pas menti » – et a expliqué qu’en disant qu’il était « immunisé », il voulait dire qu’il avait en fait pris des mesures pour aider naturellement à renforcer son système immunitaire.

Quant à savoir pourquoi il n’a pas simplement reçu les vaccins … Rodgers a déclaré qu’il était allergique aux vaccins Pfizer et Moderna – et qu’il ne voulait tout simplement pas de celui de Johnson & Johnson en raison des effets secondaires signalés.

Il a également déclaré que même s’il n’était « pas une sorte d’anti-vax, de terre plate » … il a clairement le sentiment que forcer les vaccins sur les gens n’est pas juste.

En fait, Rodgers a en fait cité Martin Luther King jr. — en disant : « Le grand MLK a dit : ‘Vous avez l’obligation morale de vous opposer aux règles injustes et aux règles qui n’ont aucun sens.' »

Comme nous l’avons signalé précédemment, Rodgers va manquer le match des Packers contre les Chiefs dimanche sur son test COVID positif.