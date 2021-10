Aaron Rodgers a attiré beaucoup d’attention pour avoir dit « Je te possède toujours » aux fans des Chicago Bears dimanche après-midi, et il ne le regrette pas un seul mot. Le quart-arrière vedette des Green Bay Packers est apparu mardi dans le Pat McAfee Show et a parlé du commentaire qui est devenu viral. Certains ont fait l’éloge de Rodgers tandis que d’autres l’ont critiqué pour avoir nargué les fans.

« C’était définitivement une impulsion du moment », a déclaré Rodgers mardi, selon USA Today. « C’était amusant. Je ne le regrette pas du tout. » Rodgers a fait ces commentaires après avoir marqué sur une course de 6 verges à la fin du quatrième quart. Le touché a donné aux Packers une avance de 24-14 contre les Bears, et ce serait le score final. Rodgers a maintenant remporté un total de 21 matchs contre les Bears en 26 départs. Il a également battu les Bears une fois en séries éliminatoires (match de championnat NFC 2010). Rodgers a déclaré à Pat McAfee qu’il s’était « évanoui » avant de narguer la foule.

« Je me mets à genoux et je lève les yeux, et tout ce que je pouvais voir et entendre étaient des obscénités, et je ne sais pas, sur un coup de tête, cela m’a frappé », a déclaré Rodgers. « J’ai parlé de l’idée du black-out ; le black-out est juste des choses qui se sont produites qui ne sont pas prévues. Je n’avais pas l’intention de dire à la foule que je les possédais. Je pense, sur la base de la référence statistique de mon pourcentage de victoires en carrière là-bas et contre eux, nos équipes ont certainement fait de bonnes choses. Je sais que j’ai utilisé « je » à quelques reprises, mais je pense que c’est une chose « nous ».

Même si les fans des Bears n’aiment pas les commentaires de Rodgers, ils ne peuvent pas nier ce qu’il a fait à l’équipe depuis qu’il est devenu le partant en 2008. Malgré le drame que Rodgers a vécu pendant l’intersaison, il est toujours l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL et a les Packers en mesure de faire une course sérieuse en séries éliminatoires. Au cours des deux dernières saisons, Rodgers a mené les Packers à des records consécutifs de 13-3 et à des apparitions dans le championnat NFC.

Jusqu’à présent cette saison, Rodgers a complété 66,7% de ses passes pour 1 436 verges, 12 touchés et seulement trois interceptions avec une note de 104,6 passeurs. Il vient de terminer une saison MVP en 2020, lançant pour 4 299 verges, 48 ​​touchés et cinq interceptions.