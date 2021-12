Aaron Rodgers envoie un message à Brett Favre avant de battre le record des principaux packers

Aaron Rodgers est sur le point d’entrer dans l’histoire la prochaine fois qu’il entrera sur le terrain. Le quart-arrière des Green Bay Packers est à égalité avec Brett Favre pour le plus grand nombre de passes de touché dans l’histoire de l’équipe avec 442. Rodgers devrait battre le record lorsque les Packers affronteront les Cleveland Browns le jour de Noël, ce qui sera très spécial pour lui puisque Favre est l’un de ses personnes préférées.

« J’ai beaucoup d’amour pour Favrey », a déclaré Rodgers, selon Ryan Wood de Packers News. « Et, encore une fois, beaucoup de gratitude pour le temps que j’ai pu passer à le regarder. Peu de jeunes quarts-arrières ont la chance d’aller dans une équipe avec un Hall of Famer au premier tour dans la même pièce, et de regarder et apprendre pendant trois ans. Quelqu’un m’a demandé l’autre jour : « Pensez-vous que les choses se seraient passées comme elles l’ont fait si vous aviez été débutant en première année ? » Le concurrent évident en vous, et la confiance en vous et l’ego, dites: « Bien sûr. Bien sûr. J’aurais certainement tourné comme ça. » Mais je pense que l’élément humain, et l’observateur, et la gratitude, c’est de comprendre que les choses se passent comme elles se produisent pour me permettre d’être dans cette position. »

Comme Favre, Rodgers sera membre du Temple de la renommée du football professionnel à la fin de sa carrière. Il a été repêché par les Packers en 2005 alors que Favre approchait de la fin de sa carrière. Après trois saisons en tant que remplaçant de Favre, Rodgers a pris le relais en 2008 et est devenu l’un des meilleurs QB de l’histoire de la NFL.

« En fin de compte, c’est ce qui était le mieux pour moi », a déclaré Rodgers, « pas seulement pour pouvoir apprendre derrière Brett, mais pour être choisi par cette organisation. , OK, maintenant je suis dans la pièce pour la première fois de ma vie avec un gars qui est meilleur que moi. Il le lance mieux. Sa maîtrise du système est meilleure. Les instincts sont meilleurs, la présence de poche est meilleure.

Les passes de 442 touchés de Rodgers se classent au cinquième rang dans l’histoire de la NFL. Il a besoin de 67 passes de touché pour dépasser Favre sur la liste de tous les temps. Rodgers se classe également 10e pour les verges par la passe de tous les temps avec 54 732.