Aaron Rodgers envoie un message aux “Trolls” après avoir dominé la performance du “Monday Night Football”

Aaron Rodgers avait un message pour les personnes qui l’ont critiqué ainsi que les Packers de Green Bay après leur défaite de la semaine 1 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Lundi soir, Rodgers a complété 22 des 27 passes pour 255 et quatre touchés pour mener les Packers sur les Lions de Detroit 35-17. Après le match de Monday Night Football, Rodgers a parlé aux journalistes de ce qu’il a entendu des critiques la semaine dernière.

“Je pense que nous avons peut-être essayé de montrer que nous nous soucions un peu plus ce soir”, a déclaré Rodgers, selon ESPN. Rodgers a déclaré qu’il n’était pas dérangé par le bavardage mais qu’il était bien conscient de ce qui se disait à son sujet. “Il y a tellement de réactions excessives qui se produisent d’une semaine à l’autre”, a déclaré Rodgers. “Donc, c’est bien de sortir, d’avoir une bonne performance et de nous débarrasser des trolls pendant au moins une semaine.”

Lors du premier match de la saison, Rodgers a lancé deux interceptions lors de la défaite 38-3 des Packers contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Certains ont appelé Rodgers pour son langage corporel, disant qu’il s’en fichait. Cela remonte au drame de l’intersaison où Rodgers a exprimé ses frustrations envers l’équipe et a failli prendre sa retraite. Avec la victoire de lundi soir, les Packers ont évité leur premier départ 0-2 depuis 2006.

“Les gens aiment dire beaucoup de taureaux—et c’est agréable de revenir ici après un match comme celui-là”, a déclaré Rodgers. La victoire a montré ce que Rodgers peut faire lorsque l’attaque clique. Son jeu au cours des deux dernières saisons est la raison pour laquelle les Packers ont atteint le match de championnat NFC au cours des deux dernières saisons. Si Rodgers joue comme il l’a fait lundi pour le reste de la saison, il remportera probablement son quatrième prix MVP.

“Je pense que nous avons eu une assez bonne semaine de préparation”, a déclaré l’entraîneur des Packers Matt LaFleur. “Je me sentais plutôt bien avant notre préparation contre la Nouvelle-Orléans, et certainement quand nous y sommes allés, ça n’avait pas l’air très bien. Donc nos gars, ils sont résilients. Ils continueront à se battre. Nous en avons beaucoup des vétérans, non seulement en attaque mais aussi en défense ; et nous devons continuer à nous améliorer chaque jour et chaque semaine, et nous devons nous assurer de le prendre et de l’examiner un match à la fois. ”