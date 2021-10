Aaron Rodgers est content, pourrait-il revenir en GB ?

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt.

Rappelez-vous il y a quelques mois, quand tout ce dont nous pouvions parler était à quel point Aaron Rodgers était malheureux ?

Cela ne ressemble-t-il pas à il y a des éons ?

Et cela soulève une question vraiment curieuse ici, surtout après que les Packers se soient rendus à Glendale jeudi soir, manquant un tas de partants et repartant avec leur septième victoire consécutive tout en battant les Cardinals de l’Arizona auparavant invaincus.

Rodgers est-il convaincu de rester à Green Bay en 2022 ?

Je sais… il n’est pas utile de regarder dans la boule de cristal au milieu d’une saison au cours de laquelle les Packers ressemblent à leur concurrent NFC. Mais tu dois! Tout le monde disait que Rodgers pourrait être absent en 2022 après une dernière danse à Lambeau.

Mais – et je sais que je lis des feuilles de thé ici – regardez Rodgers cette année. Il s’épanouit à nouveau et semble s’amuser. Il adore tous les mèmes de sa drôle de tête. Il plaide avec les arbitres au milieu des jeux en direct. Et il y avait cette citation du début de la semaine qu’il a remise à Pat McAfee : « Je suis toujours à Green Bay et je passe le meilleur moment de ma vie.

Il a évoqué le retour de son «meilleur ami» Randall Cobb dans l’équipe et l’entraînement avec le joueur de ligne David Bakhtiari… cela pourrait-il signifier qu’il pourrait repenser son avenir?

Il y a beaucoup de choses ici, y compris le fait que les Packers ont un jeune QB de premier tour qui attend dans les coulisses à Jordan Love, et nous savons que les bonnes équipes de la NFL gagnent avec des QB bon marché et dépensent de l’argent ailleurs.

Mais si les Packers gagnent et que Rodgers est heureux, rien de tout cela n’a d’importance.

Coups rapides : qu’est-ce que c’était, AJ Green ? … Metta aime Meta ! … Jose Altuve a interrompu Alex Rodriguez pour une bonne raison… et plus encore.

– Que s’est-il passé avec AJ Green lors de cette interception décisive de Kyler Murray ??

— Tout le monde a fait des blagues à Metta World Peace sur le changement de nom de Facebook en Meta… mais Metta a adoré !

– Jose Altuve a montré du respect à Charlie Morton et a dû interrompre Alex Rodriguez pour le faire.

– Michelle Martinelli prédit laquelle des équipes invaincues restantes du football universitaire perdra au cours de la semaine 9.

– Mike Sykes explique les nouvelles règles de la NBA pour les fautes de tir et comment les joueurs comme James Harden doivent s’adapter.