Aaron Rodgers et John Elway ont été aperçus en train de jouer au golf ⋆ .

Le quart Aaron Rodgers des Green Bay Packers est toujours à Green Bay pour le moment, mais nous savons que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit échangé. L’un des prétendants potentiels pour les services de Rodgers a été les Broncos de Denver. L’accord avec les Broncos aurait été presque terminé à la fin du mois d’avril.

Maintenant, presque un mois plus tard, Rodgers est toujours un emballeur, mais pour combien de temps?

Tendance de Side Action

Selon les rapports, Rodgers a été aperçu en train de jouer au golf avec le président des Broncos et ancien QB de la NFL, John Elway.

Romi Bean de CBS Denver a rapporté que les deux avaient joué au golf ensemble en Californie:

«Je sais pertinemment qu’Aaron Rodgers et John Elway ont eu des contacts ces dernières semaines. Je sais pertinemment qu’ils jouaient au golf ensemble en Californie. Je sais que cela s’est produit même si c’est une falsification ou autre chose, mais comment John Elway peut-il courtiser les gars mais sur le terrain de golf. J’ai en fait cette histoire corroborée de deux côtés différents, ce qui est assez sauvage. L’un provient d’une personne du monde du golf qui a réservé les parties, ce qui est vérifié. Et l’autre extrémité par hasard, j’avais un ami dont les amis jouaient dans ce club ce week-end et John et Aaron sont venus jouer au poker avec eux, donc corroboré des deux côtés et personne n’en parle.