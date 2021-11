Aaron Rodgers et les Packers frappés d’amendes dans les nouvelles retombées des violations de COVID

Aaron Rodgers a été condamné à une amende pour avoir enfreint les protocoles COVID-19, selon ESPN. Le quart-arrière des Green Bay Packers et son coéquipier, le receveur large Allen Lazard, ont chacun écopé d’une amende de 14 650 $. Les Packers ont également été condamnés à une amende de 300 000 $ pour violation des protocoles convenus par la NFL et la NFL Players Association.

Rodgers, qui n’est pas vacciné, a été spécifiquement condamné à une amende pour ne pas avoir porté de masque lors de ses conférences de presse et a assisté à une fête loin des locaux de l’équipe. Rodgers était à la fête avec Lazard et plusieurs autres coéquipiers des Packers et a violé le protocole qui empêche les joueurs non vaccinés de se rassembler en groupes de plus de trois.

« Nous respectons les conclusions de la Ligue et nous reconnaissons l’importance du respect des protocoles COVID pour assurer la sécurité et la santé de notre équipe et de notre organisation », a déclaré le président des Packers, Mark Murphy, dans une déclaration à ESPN. « Nous continuerons à éduquer l’équipe sur l’importance des protocoles et restons déterminés à fonctionner dans le cadre des protocoles. »

Tout a commencé lorsque Rodgers a été testé positif pour COVID-19 la semaine dernière. Il a ensuite été déterminé qu’il n’était pas vacciné, mais a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé ». Il a appelé les médias et la « foule réveillée » en parlant de son statut vaccinal lors du Pat McAfee Show vendredi. Il est de nouveau apparu dans l’émission cette semaine et a admis avoir été trompeur sur son statut vaccinal.

« J’ai fait des commentaires que les gens auraient pu trouver trompeurs. Et à tous ceux qui se sont sentis induits en erreur par ces commentaires, j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires », a déclaré Rodgers mardi, par CNN. « Je comprends que ce problème, en général, est très lourd pour beaucoup de gens parce que nous parlons de santé publique. Je respecte totalement cela. « J’ai pris une décision qui était dans le meilleur intérêt basée sur la consultation de mes médecins. Et je comprends que tout le monde ne le comprendra pas nécessairement. Mais je respecte l’opinion de tout le monde. »

Rodgers a raté le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City, et le plus tôt il pourra revenir dans l’équipe est samedi. « Je crois que les gens ont droit à leur opinion et même c’est une chose qui m’est défavorable », a déclaré Rodgers. « Mais je vais continuer à essayer d’être la meilleure version de moi pour aller de l’avant et je suis ravi de revenir sur le terrain dès que possible. »