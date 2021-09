Aaron Rodgers et les Packers ont été renversés au cours de la semaine 1 par un tout nouveau Jameis Winston. Seront-ils capables de le comprendre? Kevin Clark de The Ringer est à nouveau rejoint par Jeff Fisher pour discuter des plus grandes histoires après le week-end d’ouverture de la NFL, fournir des conseils aux parents, féliciter Yellowstone et bien plus encore.