Aaron Rodgers et Mike Tomlin ont partagé un moment amusant

Aaron Rodgers a de nouveau cliqué l’offensive des Packers de Green Bay dimanche alors que le vétéran QB a lancé pour un touché et a couru pour un autre en première demie contre les Steelers au Lambeau Field.

Il y a eu un grand moment, cependant, au deuxième quart lorsque l’entraîneur des Steelers Mike Tomlin a vu que Rodgers essayait d’appeler un jeu rapide pour obtenir une pénalité (trop d’hommes sur le terrain) a appelé les Steelers. C’est une décision que le QB fait depuis des années et qui lui a permis d’avoir beaucoup de jeux gratuits pour essayer quelque chose de fou sachant que l’autre équipe serait pénalisée.

Tomlin l’a vu se produire et a demandé un temps mort, puis les deux hommes ont partagé un moment formidable car ils ne pouvaient que sourire et rire l’un de l’autre :

Mike Tomlin et Aaron Rodgers partagent un moment de respect sympa après que Tomlin ait appelé un temps mort avant l’une des pénalités de Too Many Men On The Field, signature de Rodgers pic.twitter.com/peW3ocpHvg

– Josh Hill (@jdavhill) 3 octobre 2021