Aaron Rodgers et son coéquipier taquinent leur retraite avec des photos de “Last Dance”

Aaron Rodgers laisse les gens deviner son avenir à Green Bay, et son coéquipier des Packers se joint à la fête. Rodgers et Davante Adams, ayant également des pourparlers contractuels avec l’équipe, ont tous deux publié une image de Michael Jordan et Scottie Pippen de leurs journées de jeu avec les Bulls. Beaucoup l’ont instantanément lié à The Last Dance et à tous les parallèles qui pourraient exister avec la situation de Rodgers et Adams.

Le MVP de la NFL et son coéquipier receveur large pourraient soit dire qu’ils sont prêts à revenir pour un dernier tour avec l’équipe, potentiellement pendant l’intersaison. Ils pourraient aussi se moquer qu’ils prennent leurs talents ailleurs, éventuellement, mais qui sait. Le fait est que les deux joueurs ont posté l’image et le moulin à rumeurs a pris vie.

Aaron Rodgers et Davante Adams ont la même histoire Instagram en ce moment. pic.twitter.com/hDLE02V7fk – Matt Schneidman (@mattschneidman) 24 juillet 2021

Rodgers a gardé de nombreuses devinettes, y compris les Packers de Green Bay, tout au long de l’intersaison. Il n’a pas caché son mécontentement à propos de l’équipe et de l’avenir de sa carrière, restant du minicamp de l’équipe, prenant des vacances à la place et accueillant Jeopardy ! en attendant. Il y a également eu des pourparlers contractuels, Rodgers refusant une prolongation de contrat et gardant son statut de joueur très silencieux cette saison.

La référence à Last Dance est assez claire pour CBS Sports. Selon le média, Rodgers et Adams ont clairement exprimé leurs intentions pour la saison à venir. Ils pourraient jouer pour les Packers, ils pourraient repartir avec un championnat, mais c’est probablement la dernière course qu’ils auront ensemble en vert et jaune.

Une autre grande raison pour laquelle Rodgers peut avoir des priorités différentes aujourd’hui est sa relation avec sa fiancée Shailene Woodley. Les Packers QB ont choqué beaucoup en laissant entendre qu’il était fiancé lors de la cérémonie des NFL Awards dans son discours d’acceptation MVP. À partir de là, les nouvelles ont circulé rapidement et les deux ont partagé leur connexion dans des interviews et sur les réseaux sociaux. Woodley a même fait allusion aux raisons des problèmes de Rodgers avec les Packers de son point de vue. En retweetant une vidéo de Stephen A. Smith d’ESPN, l’actrice a montré qu’elle pouvait aussi être quelque peu cryptique.

“L’essentiel est le suivant : il ne s’agit pas de football. Ce n’est pas seulement une question d’argent, et ce n’est certainement pas une question de football”, déclare Smith dans la vidéo. “Les Packers de Green Bay avaient une fiche de 13-3 au cours des années consécutives sous la direction de Matt LaFleur en tant qu’entraîneur-chef. Ils ont participé à des matchs de championnat NFC consécutifs, ce qui signifie qu’ils ont fait partie des quatre derniers pendant deux années consécutives. Il ne s’agit pas de football. Il s’agit de la façon dont les Packers de Green Bay ont traité leur joueur vedette. Ils l’ont ignoré. Ils l’ont congédié. Ils l’ont minimisé. Ils l’ont manqué de respect et il a dit “Bump vous tous”. “