Aaron Rodgers fait une déclaration surprenante au sujet de sa «dernière année» avec les emballeurs

Aaron Rodgers cherche à remporter un autre Super Bowl avant la fin de sa course avec les Packers de Green Bay. Il est de retour avec les Packers pour au plus deux saisons, mais Rodgers croyait qu’il ne serait pas avec l’équipe cet automne. Le triple MVP de la NFL a récemment parlé à Peter King de Pro Football Talk et a révélé qu’il pensait que la saison 2020 serait sa dernière avec les Packers.

“L’année dernière à cette époque, je considérais la saison comme ma dernière année à Green Bay”, a déclaré Rodgers à King. Rodgers a peut-être pensé cela à cause des Packers qui se sont échangés contre le quart Jordan Love au premier tour. Cela avec plusieurs autres facteurs ont conduit Rodgers à ne participer à aucun entraînement d’intersaison et à envisager de prendre sa retraite ou de tenir bon. Rodgers s’est présenté au camp d’entraînement à temps sur un accord retravaillé et pourrait demander un échange après la saison 2021.

“C’était un peu étrange les premiers jours”, a révélé Rodgers. “Je suis revenu en sachant . . . Vraiment, la raison pour laquelle je suis revenu, c’est parce que je sentais que je pouvais être à 100% engagé dans l’équipe et à 100% concentré et verrouillé. Connaître toutes les différentes responsabilités que j’ai, y compris les conversations parallèles avec les Josh Meyers du monde. J’étais prêt pour ça et c’est pourquoi j’ai décidé de m’engager, de revenir.”

Rodgers a également déclaré qu’il souhaitait retourner à Green Bay pour ses coéquipiers. «Pour moi, continuer à jouer, avoir toujours ces relations, développer des relations avec des gars comme Davante Adams et Allen Lazard, David Bakhtiari et Marcedes Lewis, Jaire Alexander et certains de ces gars dont je me suis rapproché ces dernières années. Une partie de ce que j’aime, c’est d’apprendre à connaître ces autres gars – notre ailier rapproché, Bronson Kaufusi, je l’aime. L’un des gars les plus heureux de tous les temps. Mon pote de casier, [backup linebacker] Oren Burks, qui est un humain super doux, authentique et bon. Ou les gars plus jeunes que nous avons amenés dans la rue et qui essaient toujours de trouver comment parler au vieil homme avec un peu de gris dans la barbe. Vous regardez les discours des gars du Temple de la renommée et ils expliquent à quel point les relations sont la chose la plus importante.”

Les Packers ont disputé leur premier match préparatoire ce week-end, mais Rodgers n’a pas joué et ne devrait pas voir d’action avant le début de la saison dans moins d’un mois. Love a commencé lors du premier match de pré-saison des Packers et a lancé pour 122 verges et un touché contre les Texans de Houston.