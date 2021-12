Aaron Rodgers fait une mise à jour prometteuse sur les blessures à l’orteil

Aaron Rodgers pourrait être opéré à l’orteil. Mais d’après ce que le quart-arrière des Green Bay Packers avait à dire lors de son apparition hebdomadaire dans The Pat McAfee Show, il semble que Rodgers retiendra de passer sous le couteau. Rodgers a parlé d’aller à Los Angeles pendant la semaine de congé des Packers pour consulter un médecin afin d’obtenir un deuxième avis sur son orteil.

« J’ai obtenu d’excellentes informations sur mon pied. Il n’y avait rien de vraiment révolutionnaire », a déclaré Rodgers, selon Pro Football Talk. « Il n’y a eu aucun changement de mentalité ou quoi que ce soit. La plus grande clé est le repos. J’aimerais qu’il y en ait un autre [bye] semaines, je pouvais donc avoir 14 à 21 jours formidables sans rien faire. Mais l’orteil s’améliore et nous verrons comment il se sent plus tard dans la semaine. »

Rodgers n’a pas complètement exclu la possibilité de se faire opérer, mais c’est une option qu’il essaie d’éviter. « Je pense que toute décision prise me permettrait de jouer. Je ne manquerai aucun match », a déclaré Rodgers. « J’ai, évidemment, joué avec des blessures beaucoup plus importantes, différentes parties de mon corps. Et bien que ce soit un petit orteil, c’est vraiment douloureux et crée des problèmes. Mais je ne vais manquer aucun match à cause de ça. «

Lundi, on a demandé à l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur si Rodgers allait subir une opération à l’orteil. « Pas à ma connaissance », a déclaré LaFleur lors de sa conférence de presse de lundi. « Je ne le crois pas, non. » LaFleur continua. « Je sais qu’il suivait un traitement et faisait tout ce qu’il pouvait pour être à 100%. Je pense toujours que c’est un processus, comme n’importe quoi, et nous verrons où il en est cette semaine. J’espère que nous pourrons le faire sortir à l’entraînement, mais sinon, nous avons beaucoup de confiance dans sa capacité à aller là-bas et à jouer à un niveau élevé. »

Rodgers n’a aucun intérêt à prendre congé car les Packers ont le deuxième meilleur record de la NFC (9-3) et seulement un match derrière les Cardinals de l’Arizona pour le meilleur record de la conférence. Rodgers a joué dans 11 des 12 matchs des Packers cette année et a lancé pour 2 878 verges, 23 touchés et seulement quatre interceptions.