Aaron Rodgers fulmine contre l’électeur MVP qui ne voterait pas pour lui

Le journaliste sportif de Chicago, Hub Arkush, a rendu public mardi son intention d’omettre le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers de son bulletin de vote MVP, qualifiant Rodgers de « plus gros crétin de la ligue » tout en expliquant son raisonnement.

Mercredi, Rodgers a été interrogé sur les commentaires d’Arkush, et il était assez clair que le quart-arrière des Packers – qui reste non vacciné même après ses remarques trompeuses de pré-saison – s’est offusqué de ce qu’Arkush a dit.

En parlant aux journalistes, Rodgers a qualifié Arkush de « clochard » et a ramené l’attention sur son statut vaccinal. Arkush a admis avoir fait une erreur mercredi en révélant comment il allait aborder son vote MVP. Mais encore une fois, Rodgers ne semblait pas s’en soucier.

Il s’est lancé dans une diatribe à propos d’Arkush.

Rodgers est allé jusqu’à demander à Arkush de perdre ses privilèges de vote MVP :

« Je pense que c’est un clochard. Je pense que c’est un clochard absolu. Il ne me connaît pas. Je ne sais pas qui il est. Personne ne savait qui il était probablement jusqu’aux commentaires d’hier. Et j’ai écouté les commentaires, mais dire qu’il avait pris sa décision pendant l’été, pendant l’intersaison, que je n’avais aucune chance de gagner MVP – à mon avis, devrait exclure les votes futurs. Son problème n’est pas que je sois un méchant, le plus gros crétin de la ligue. Il ne me connaît pas, ne sait rien de moi. Je ne l’ai jamais rencontré, je n’ai jamais déjeuné avec lui, je n’ai jamais eu d’entretien avec lui. Son problème, c’est que je ne suis pas vacciné.

Arkush a déclaré mardi sur 670 The Score, via USA TODAY Sports :

«Je ne pense pas que vous puissiez être le plus gros crétin de la ligue et punir votre équipe, votre organisation et votre base de fans comme il l’a fait et être le joueur le plus utile. A-t-il été le plus précieux sur le terrain ? Oui, vous pourriez faire valoir cet argument, mais je ne pense pas qu’il soit clairement plus précieux que Jonathan Taylor ou Cooper Kupp ou peut-être même Tom Brady. Donc d’où je suis assis, le reste est pourquoi il ne sera pas mon choix.

« Est-ce que je pense qu’il va le gagner ? Probablement. Beaucoup d’électeurs ne l’abordent pas comme je le fais, mais d’autres le font, à qui j’ai parlé. Mais l’une des façons de continuer à voter est que nous ne sommes pas autorisés à dire pour qui nous votons avant l’annonce du prix. Je repousse probablement les limites en disant pour qui je ne vote pas. Mais nous ne sommes pas vraiment censés révéler nos votes.