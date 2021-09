Aaron Rodgers, la défense britannique pourrait encore poser problème

Les Packers sont en territoire connu. La victoire de 35-17 de lundi sur les Lions les a placés à la première place de la NFC Nord. Comme il a l’habitude de le faire, Aaron Rodgers a écrasé Detroit dans une performance de quatre touchés. Aaron Jones a fait de son salaire de 12 millions de dollars une bonne affaire. Davante Adams ressemblait à Davante Adams.

Mais tout ne va pas bien à Green Bay. Il a fallu près de 95 minutes de temps de jeu au Pack pour décrocher sa première avance de la saison. Les problèmes qui ont affecté la tête de série en titre de la NFC au cours de la semaine 1 n’ont pas disparu au cours de la semaine 2. Alors que le résultat final était une avance de trois possessions et une série d’agenouillements de Jordan Love, la saison de la dernière danse des Packers avec Rodgers à la barre est menaçant toujours de dégénérer en un désordre emmêlé.

C’est un gain de 5️⃣0️⃣ verges !@AaronRodgers12 ➡️ @tae15adams #DETvsGB | #GoPackGo ESPN pic.twitter.com/mdwoP7U0gu – Packers de Green Bay (@packers) 21 septembre 2021

Voyons pourquoi.

Le secondaire s’améliore (mais Kevin King reste le bordel)

Au cours de la semaine 1, les Packers ont permis à un quart-arrière qui avait été jeté au vent de prouver qu’il l’avait toujours. Au cours de la semaine 2… les Packers ont permis à un quart-arrière qui avait été jeté au vent la chance de prouver qu’il l’avait toujours.

Jared Goff n’a pas pu égaler la journée de cinq touchés de Jameis Winston, mais comme son prédécesseur, il a été capable de prendre un corps de réception en sous-effectif et de transformer le foin en or. Ou, à tout le moins, une substance semblable à l’or. Goff a lancé pour 246 verges et une paire de touchés alors qu’il n’avait que deux cibles qui semblaient appartenir à une formation de départ moyenne de la NFL.

L’un d’eux était TJ Hockenson, qui a été ciblé neuf fois et en a attrapé huit, saupoudrant initialement le combo secondeur / sécurité chargé de le suivre tout au long de la formation. Ce n’était pas inattendu ; Goff a fait de Tyler Higbee l’ailier rapproché à valeur ajoutée la plus élevée de la ligue en 2020 avec les Rams et Hockenson est peut-être mieux connu comme le seul non-coureur que de nombreux joueurs de football Fantasy peuvent nommer dans la liste des Lions. Alors que son touché au deuxième quart était le « que pouvez-vous faire ? » résultat d’une passe parfaitement placée :

😲 @TheeHOCK8 #DETvsGB | ESPN pic.twitter.com/3jl3VtwS1C – Lions de Détroit (@Lions) 21 septembre 2021

Green Bay a toujours eu du mal à ralentir le joueur qu’il savait être le point central de l’attaque par la passe de Détroit.

Les Packers ont répondu en déplaçant la sécurité du Pro Bowl Adrian Amos vers Hockenson dans la couverture, l’utilisant pour dissuader l’extrémité serrée des routes plus longues tout en gardant le secondeur à l’intérieur De’Vondre Campbell collé à lui près de la ligne de mêlée. Cela a finalement fonctionné – Hockenson a eu un gain clé de 15 verges sur les troisième et 1 au troisième quart, mais n’a eu que trois attrapés pour 10 verges par la suite – mais cela a également éloigné le précieux centre de terrain du Pack de l’aide excessive. autre part.

Cela a laissé les coins de l’équipe avec une aide limitée. Ce n’était pas un problème pour Jaire Alexander, car il est bon. C’était pour Kevin King, car il n’est pas :

il suffit de lancer la balle à quiconque Kevin King couvre chaque duvet pic.twitter.com/WIByio2D2U – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 21 septembre 2021

King a été battu par Quintez Cephus ici, qui porte une riche tradition de l’Université du Wisconsin aux pros en étant le seul extrémité non serrée viable à recevoir une menace dans une première formation. Quatre jeux plus tard, King a tenté de faire passer Cephus à la recrue Eric Stokes, seulement pour que les Packers se rendent compte trop tard qu’ils avaient complètement oublié de couvrir le gars qui les avait rôtis sur 46 verges trois minutes plus tôt.

D’une manière ou d’une autre, cela n’a peut-être pas été le moment le plus embarrassant de la nuit du roi :

Dan Campbell a brûlé tous ses temps morts dans un match de 35-17 afin que D’Andre Swift puisse le faire pic.twitter.com/EQRXKsERcC – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 21 septembre 2021

Heureusement pour les Packers, le choix de première ronde Stokes a fait preuve de talent malgré ses douleurs de croissance, montrant une vitesse de clôture brillante et aidant à limiter l’impact du corps de Detroit WR après le premier quart. Pourtant, Green Bay peut regretter de l’avoir choisi à 28 ans au lieu de la série de défenseurs qui ont immédiatement suivi ce printemps. Lundi, les corners et les sécurités de l’équipe ont dû faire des heures supplémentaires car…

Sans Za’Darius Smith, la ruée vers les passes de Green Bay est à bout

Les Packers ont un sac en deux matchs cette saison. Ça compte à peine :

« Hé, comment les Packers ont-ils obtenu leur premier sac de la saison ? » euh, eh bien pic.twitter.com/yQ2l1siKvV – Christian D’Andrea a besoin d’aide pour acheter Ale Asylum (@TrainIsland) 21 septembre 2021

Green Bay a neuf coups sûrs du quart-arrière, donc il y a eu un peu de malchance quand il s’agit de monter sur le terrain. Pourtant, le fait demeure que Jameis Winston et Jared Goff ont eu des performances révélatrices car ils avaient beaucoup de temps dans la poche et des voies de course grandes ouvertes lorsqu’ils ont facilement échappé à une course unilatérale. Winston s’est efforcé de créer quatre premiers essais avec ses jambes lors de la première semaine. Les 46 verges au sol de Goff lundi soir ont * doublé * son sommet en carrière.

Winston et Goff ont utilisé le temps supplémentaire acheté dans la poche pour générer une note combinée de 123,3 passeurs cet automne – un nombre qui n’est en quelque sorte que le sixième pire de la NFL et le deuxième meilleur de la NFC North. Les Packers ont affronté deux gars qui, bien qu’ils soient d’anciens choix n ° 1, ont été giflés sur le cul et ont dit sans équivoque qu’ils n’étaient plus nécessaires à leur lieu de travail d’origine. Et Green Bay les a fait ressembler, en termes d’efficacité, à l’Aaron Rodgers de 2011.

C’est mauvais!

Selon ESPN, le taux de victoires de 40 % des Packers se classe au 21e rang de la NFL. La blessure au dos de Za’Darius Smith a poussé Preston Smith à jouer un rôle plus important dans la hiérarchie des passes après son 2020 décevant, mais il n’a obtenu que deux coups sûrs du quart-arrière et une seule pression QB à son actif en deux matchs. Rashan Gary a été plus actif sur la feuille de statistiques (quatre coups sûrs de QB, un record pour l’équipe), mais n’a pas accumulé beaucoup d’arrêts réels – il n’a que deux plaqués officiels cette saison.

Il serait prématuré de mettre cet échec uniquement aux pieds de Gary et Smith. Les trois premiers de Green Bay, dirigés par Kenny Clark, généralement génial, ont eu du mal à se froisser les poches de l’intérieur contre deux des meilleures lignes offensives de la ligue. Dean Lowry et Kingsley Keke ont mis du temps à monter sur le terrain. Leur manque d’influence a créé des trous pour que Winston et Goff se faufilent pour de gros gains, même lorsque la couverture est derrière eux.

Si c’est un problème maintenant – contre deux passeurs de poche – pensez à quel point cela pourrait être grave lors des confrontations en saison régulière contre Russell Wilson, Patrick Mahomes ou Lamar Jackson ? Bon sang, les Packers pourraient être l’équipe qui sauve le travail de Matt Nagy s’il est assez intelligent pour laisser Justin Fields improviser de sa poche.

(… en fait, ce serait un très bon subterfuge contre un rival de division. Les fans des Bears seraient furieux.)

Quoi qu’il en soit, ce problème pourrait se résoudre après la semaine 3. Jeux contre le, euh, blocage limité du métier à tisser Steelers, Bengals et Bears. Smith reviendra probablement de la réserve blessée frais et en colère. La défense Packer est prête à rebondir.

L’offensive n’est pas encore sortie du bois après cette performance de 35 points, car…

La ligne offensive manque David Bahktiari

Green Bay lance deux recrues cette saison pour compenser l’absence de Bahktiari (actuellement dans la réserve des blessés) et de Corey Linsley (signé avec les Chargers grâce en partie à l’horrible situation de plafond salarial exacerbée par le refus de Rodgers de prolonger son contrat , mais c’est une autre histoire). Cela a forcé le joueur de ligne intérieur Elgton Jenkins à virer au tacle gauche, où les résultats ont été mitigés.

En deux matchs, le taux de licenciement de Rodgers est passé de 3,7% en 2020 à 6,8 cet automne. Le taux de victoire de la protection des passes des Packers est passé d’un meilleur 74 pour cent de la NFL à un cinquième meilleur 68 pour cent. Cela peut ne pas sembler beaucoup, surtout avec un bloqueur de passes intérieur éprouvé comme Jenkins tirant un devoir supplémentaire au LT, mais ces ratés se sont manifestés dans de grands moments.

Voici la scène quelques instants avant le premier sac de Rodgers du match de lundi. C’est troisième et 5 dans un match 7-7 et le MVP en titre a des options pour garder ce disque en vie :

Davante Adams est grand ouvert au milieu. Une sortie parfaitement filetée vers Allen Lazard sur la gauche pourrait également fonctionner. Ou Rodgers pourrait simplement courir à sa droite, ramasser cinq mètres et glisser sur le gazon avec une nouvelle série de bas.

Au lieu de cela, la pression de Trey Flowers sur Jenkins oblige Rodgers à prendre une seconde supplémentaire qu’il n’a pas. Nick Williams le nettoie pour un sac facile et cinq minutes plus tard, les Lions mènent 14-7.

Ici, Jenkins se précipite dans la poche aux deuxième et deuxième secondes, forçant Rodgers à effacer un Marquez Valdes-Scantling ouvert et à revenir à sa gauche… directement dans les bras de Michael Brockers.

Détroit a fait un blitz sur la moitié de ses passes au cours de la semaine 1, mais lundi a obtenu la majeure partie de son chaos de réduction de poche grâce à son set typique de passes précipitées. Le blâme pour le changement soudain de pression n’est cependant pas entièrement imputable à une ligne recombobulée. Rodgers hésitait à fuir la pression, surtout en fin de match qui avait déjà été décidé. Il était plus disposé à prendre des sacs lundi que nous avons généralement vu.

En conséquence, ses verges par mêlée ont chuté pour la troisième saison consécutive, passant de 8,3 en 2018 à seulement trois verges en 2021. C’est un signal d’alarme potentiel s’il continue à voir la pression ; Le statut légendaire de Rodgers repose sur sa capacité à se déplacer dans la poche, à gagner du temps, puis à déboucher un faisceau laser d’un autre monde. Bien qu’il soit clair que son talent de bras est toujours là – voir la capture d’Adams ci-dessus – sa capacité de course peut décliner alors qu’il atteint la fin de la trentaine.

C’est un problème réparable, mais il est beaucoup plus facile à résoudre avec un tacle gauche All-Pro et Jenkins de retour à la position de garde gauche dans laquelle il a excellé.

***

Les Packers ont une fiche de 1-1 et gagneront probablement encore un NFC North décevant. Il ne suffit pas de gagner la division. La dernière décennie de Green Bay a été définie par des équipes « assez bonnes » mais jamais très bonnes, surtout en séries éliminatoires.

Des outils sont en place pour réparer cela, mais une course en profondeur des éliminatoires des Packers dépendrait fortement de la croissance des jeunes joueurs dans le secondaire et de la santé de stars comme Smith et Bahktiari. Nous avons déjà vu ce que ces pièces manquantes ont coûté à Green Bay dans un petit échantillon pour commencer la saison. Si l’entraîneur-chef Matt LaFleur et le directeur général Brian Gutekunst ne peuvent pas MacGyver trouver quelques autres solutions, le soleil pourrait se coucher sur l’ère Rodgers avec un seul Super Bowl à montrer.

