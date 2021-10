Aaron Rodgers livre un message clair à Jon Gruden (vidéo)

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers n’a jamais été du genre à se mordre la langue.

Qu’il appelle des policiers hors du terrain ou qu’il appelle son équipe, le triple MVP de la ligue le garde généralement assez réel.

C’était plus pareil cette semaine.

Moins de 24 heures après que Jon Gruden a quitté son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas à cause de ses fuites de courriels racistes, homophobes et misogynes, Rodgers a adressé un message fort à l’ancien entraîneur-chef.

Ce message : « Ces opinions n’ont pas leur place dans le jeu. »

« Je sais qu’il y a des opinions similaires à cela, mais je pense qu’elles sont rares », a déclaré Rodgers mardi lors du Pat McAfee Show. « Le joueur et l’entraîneur d’aujourd’hui est un type de personne plus empathique, avancé, progressif, aimant et connecté. Je suis fier du genre de vestiaire que nous avons.

Rodgers est ensuite allé plus loin.

« Nous devons permettre aux gens de grandir et de changer, mais ces opinions n’ont pas leur place dans le jeu », a-t-il ajouté.

Rodgers a également souligné qu’il était agréablement surpris par la rapidité avec laquelle toutes les parties impliquées ont réagi dans cette situation.

« C’était surprenant de voir que la chose est allée si vite, mais je pense que c’était probablement la meilleure décision pour toutes les parties impliquées », a-t-il déclaré. «J’espère que nous pourrons tous en tant que ligue apprendre et grandir de cela. Espérons que cela avertisse les personnes qui ont certaines de ces opinions. Comme : « Hé mec, il est temps de grandir et d’évoluer, de changer et de se connecter. Cela (juron) ne vole pas.

Par-dessus tout, Rodgers a souligné que les vues de Gruden sur le monde ne représentent pas la grande majorité de la NFL.

« J’ai l’impression que dans le vestiaire, c’est un groupe de gars très unis », a déclaré Rodgers. « Nous ne traitons pas les gens différemment selon la façon dont ils parlent, d’où ils viennent, ce qu’ils aiment, à quoi ils ressemblent. J’en suis fier.

La disgrâce de Gruden a eu des implications au-delà de sa propre fortune personnelle. Son fils, Deuce, qui a été entraîneur adjoint de force et de conditionnement physique des Raiders, est également passé sous le microscope.

Ce sera une situation intéressante à surveiller à l’avenir. Si la NFL continue de creuser ce que les entraîneurs, propriétaires et autres de la NFL ont dit dans leurs e-mails privés au cours de la dernière décennie, Gruden n’est peut-être pas le dernier domino à tomber.

