Aaron Rodgers moqué par le champion James Holzhauer au milieu du fiasco COVID-19

Ancien danger ! Le champion James Holzhauer n’a pas eu peur de critiquer l’émission sur Twitter, et il l’a fait à nouveau vendredi après l’interview controversée du quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers avec The Pat McAfee Show. Dans l’interview, Rodgers a confirmé qu’il n’avait jamais été vacciné contre le COVID-19, bien qu’il ait déclaré aux journalistes en août qu’il était « immunisé ». Rodgers était l’un des hôtes célèbres de Jeopardy! la saison dernière, aux côtés de l’animateur de télévision controversé Dr. Mehmet Oz.

« Dr Oz : Je suis le seul colporteur de pseudosciences à avoir jamais invité Jeopardy ! Aaron Rodgers : Attendez une minute playa », a tweeté Holzhauer. « Hold on a minute playa » était une référence à un mème avec l’ancien arbitre de la WWE et membre du Temple de la renommée de la WWE Teddy Long.

Dr Oz : Je suis le seul colporteur de pseudosciences à avoir jamais été l’hôte invité Jeopardy !

Aaron Rodgers : Attends une minute playa – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 5 novembre 2021

Les partisans de Holzhauer ont souligné qu’Oz et Rodgers ne sont pas les seuls Jeopardy ! hôtes de célébrités avec des controverses. L’ancienne star de The Big Bang Theory Mayim Bialik, qui est revenue sous le nom de Jeopardy! hôte invitée après la controverse de Mike Richards, a elle-même fait plusieurs commentaires douteux sur les vaccins. Cependant, contrairement à Rodgers, Bialik a été entièrement vacciné. « Elle a été entièrement vaccinée contre le virus COVID-19 et n’est pas du tout anti-vaxxer », a déclaré son représentant à The Wrap le 11 août.

La semaine dernière, Rodgers a été testé positif au COVID-19 et a dû manquer le match des Packers contre les Chiefs de Kansas City lundi. Bien que beaucoup pensaient que Rodgers était vacciné sur la base de ses commentaires en août, il a été rapporté plus tard que Rodgers n’était pas vacciné et avait plutôt reçu un traitement alternatif. Rodgers l’a confirmé vendredi dans une interview sauvage, dans laquelle il a déclaré avoir pris de l’ivermectine, un vermifuge pour animaux que la FDA n’a pas approuvé pour prévenir ou traiter le COVID chez l’homme, et avoir reçu des anticorps monoclonaux, un traitement généralement réservé aux personnes les plus à risque. de COVID sévère.

Rodgers a affirmé qu’il ne mentait pas lorsqu’il a déclaré aux journalistes en août qu’il était « immunisé » et qu’il n’allait pas juger les joueurs non vaccinés. « Je voulais que ça disparaisse », a déclaré Rodgers vendredi, rapporte NBC News. « Tout le monde dans l’équipe savait que je n’étais pas vacciné. Tout le monde dans l’organisation savait que je n’étais pas vacciné. Je ne me cachais de personne. J’essayais de minimiser et d’atténuer le fait que cette conversation se poursuive indéfiniment. » Le quart-arrière a ensuite affirmé que Martin Luther King Jr. conviendrait qu’il avait « l’obligation morale de s’opposer aux règles injustes et aux règles qui n’ont aucun sens ».

La NFL enquête actuellement sur Rodgers et les Packers pour voir s’ils ont enfreint les protocoles COVID pour les joueurs non vaccinés. Cependant, Jay Glazer de Fox Sports a rapporté que la ligue n’imposerait qu’une amende aux Packers et Rodgers, et non le suspendre après leur enquête. Rodgers a assisté à plusieurs reprises à une conférence de presse en salle sans porter de masque et a également assisté à une fête d’Halloween sans porter de masque. La ligue aurait également su que Rodgers n’était pas vacciné.