Aaron Rodgers nous rappelle qu’être un athlète ne fait pas de vous un expert médical

Apparaissant par satellite dans l’analyse de Monday Night Football, le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers a pris le temps de souligner le livre sur son étagère : Atlas Shrugged d’Ayn Rand. Twitter a immédiatement décollé, soulignant l’évidence: le quart-arrière de Green Bay qui cette année a simulé son statut de vaccin était certainement du genre à parler d’un livre comme Atlas Shrugged. Son apparition dans l’émission d’ESPN2 a certainement rappelé ses pitreries, mais Rodgers a fait un effort plus tôt dans la semaine pour vraiment montrer qui il est.

Avant de se vanter d’Atlas Shrugged, le quarterback était occupé à faire valoir que le terme « anti-vaxxer » devrait être éliminé, et il est toujours à bord du train « remettons tout en question ».

Je veux donc prendre une seconde pour parler de débats sains, de discussions raisonnées, d’Ayn Rand et de héros.

Tout d’abord, j’ai lu Atlas Shrugged. Je l’ai traversé au lycée et je l’ai lu pour ce que je pensais que c’était : de la science-fiction. C’est lent et lourd, mais je ne pensais pas que c’était de la science-fiction terrible. (Franchement, j’ai lu de la science-fiction bien pire.) Il y a des livres de science-fiction d’écrivains auxquels je suis complètement opposé politiquement, mais j’aime toujours la façon dont ils écrivent. Aucun problème avec ça. Eh bien, permettez-moi de dire quelque chose à propos de la plupart des gens qui vous disent qu’ils ont lu Atlas Shrugged et qu’ils gouvernent leur vie dessus : en vérité, je ne pense pas qu’ils aient réellement lu le livre. Je ne pense certainement pas que Rodgers ait lu le livre, car dans le livre, les producteurs de « choses » sont appréciés, et en tant qu’artiste—ce qui est franchement ce qu’est le sport professionnel, le divertissement—Ayn Rand l’aurait considéré comme n’ayant aucun valeur sociétale.

Nous idolâtrons les athlètes professionnels parce que nous voulons qu’ils soient des héros. Nous voulons qu’ils soient une personne que nous admirons, sans problèmes, sans comprendre qu’ils sont des êtres humains. Certains sont vraiment des gens formidables, d’autres non.

La discussion de Rodgers sur la façon dont nous devrions être libres de toujours débattre de la science de quoi que ce soit est certainement vraie. Je suis plus que disposé à débattre pour savoir si la gravité est réelle ou non, et il y a toujours la possibilité que nous ayons une incompréhension totale des protons, des électrons et des neutrons. Zut, d’ailleurs, nous pouvons débattre de n’importe quoi. C’est le problème de dire, « e devrait pouvoir débattre de n’importe quoi si c’est de la science ». C’est le même argument que ceux qui sont derrière l’Holocauste avaient l’habitude de faire : « Nous devrions débattre de la question de l’eugénisme. » Dire que nous pouvons débattre de tout ce qui mène à l’esclavage. Les débats sont tenus à l’aide de preuves. Les preuves peuvent être présentées de n’importe quelle manière. Jusqu’à présent, les anti-vaccins – et oui, je vais continuer à utiliser ce terme – n’apportent pas beaucoup de preuves, seulement des conjectures. Quand ils apportent des pseudo preuves, ils sont déchirés. De vrais médecins honnêtes soulignent avec la recherche comment les évaluations sont faites.

M. Rodgers, vous êtes peut-être un excellent quart-arrière et un futur joueur du Temple de la renommée. Vous n’êtes pas médecin. Vous n’êtes pas chercheur. Si vous viviez dans le monde d’Ayn Rand, vous utiliseriez inutilement les ressources publiques puisque vous jouez dans une équipe qui a accepté une tonne de l’argent des contribuables et que le public y investit pour le divertissement, qui ne produit aucun « bien » réel.

C’est bon. Continuez à nous parler d’Atlas Shrugged. Je promets que personne ne demandera un rapport de livre.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.