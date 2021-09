Aaron Rodgers parle d’un séjour d’hébergement de risque viral, mais parle de jouer au football pendant encore quelques années

Dire que la recherche d’un hôte par Jeopardy! a échoué serait un euphémisme. Chaque semaine, les fans semblaient excités (ou perturbés) par les hôtes invités et n’hésitaient pas à partager leurs réflexions sur la possibilité de remplacer Alex Trebek. L’un des hôtes invités dont on a le plus parlé était le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers, qui a prouvé qu’il était plus que capable de gérer une émission-questionnaire hebdomadaire. Alors que les fans de football se sont rendus, ils semblaient s’inquiéter de ce que cela pourrait signifier pour la carrière de joueur du joueur bien-aimé. Eh bien, selon le MVP de la NFL, il pourrait jouer encore quelques années.