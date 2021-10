Aaron Rodgers raille les fans des ours à Soldier Field après avoir marqué le touché des Packers pour sceller le match

Aaron Rodgers n’a rien retenu lorsqu’il a parlé aux fans des Chicago Bears. Dimanche, le quart-arrière des Green Bay Packers a marqué sur une course de six verges contre les Bears à Soldier Field au quatrième quart pour assurer la cinquième victoire de l’équipe de la saison. Et après que Rodgers ait célébré le touché, les caméras de Fox TV ont montré à Rodgers des mots choisis envers les fans de Bears.

« Toute ma vie, je te possède », a crié Rodgers tout en étant félicité par ses coéquipiers. « Je te possède toujours. Je te possède toujours. » Lorsque Rodgers a parlé aux journalistes après le match, il a déclaré qu’il se souvenait d’avoir célébré sa marque de fabrique « Discount Doublecheck », mais qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit aux fans de Soldier Field.

Aaron Rodgers vient de crier « Je t’appartiens toujours ! » chez les fans des Bears après un TD pic.twitter.com/GjHZ8I0S7e – Barstool Sports (@barstoolsports) 17 octobre 2021

« J’ai levé les yeux dans les gradins et au premier rang, tout ce que j’ai vu, c’est une femme qui me donnait le double oiseau », a déclaré Rodgers. « Donc, je ne sais pas exactement ce qui est sorti de ma bouche ensuite. » Mais Rodgers n’a pas tort lorsqu’il parle de « posséder » les Bears. Au cours de sa carrière, Rodgers a remporté 22 matchs contre Chicago, y compris les séries éliminatoires. ESPN note que le record de 22-5 de Rodgers contre les Bears est le troisième meilleur pourcentage de victoires (0,815) par un quart-arrière contre un seul adversaire depuis 1950, avec un minimum de 25 départs.

« Écoutez, tout ce que je peux dire, c’est: beaucoup de choses sont dites sur le terrain que personne n’entend jamais », a déclaré l’entraîneur des Packers Matt LaFleur. « C’est l’un de ces moments de compétition où les choses sont dites et … je ne sais pas ce qu’Aaron en a dit, je suis sûr que vous lui avez demandé. … Encore une fois, c’est un jeu compétitif, et je pense que c’est un de ces moments où l’on voit sortir le concurrent d’Aaron. »

Lorsque l’entraîneur des Bears, Matt Nagy, a entendu parler des commentaires de Rodgers, il ne semblait pas trop inquiet à ce sujet. « Je pense juste que pour nous, nous nous soucions de ce que nous faisons », a déclaré Nagy. « Je n’ai rien vu de tout ça ou quelque chose comme ça. Pour moi, ma plus grande chose en ce moment est tout ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et gagner chaque match, y compris Green Bay, nous devons le faire. » La victoire de dimanche pour les Packers les place à 5-1 sur l’année. Ils prennent un bon départ mais ont également le même bilan avec les Buccaneers de Tampa Bay, les Cowboys de Dallas, les Ravens de Baltimore et les Rams de Los Angeles, tandis que les Cardinals de l’Arizona sont la seule équipe invaincue de la NFL à 6-0.