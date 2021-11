Aaron Rodgers réagit à la parodie ‘SNL’ de Pete Davidson des Packers QB

Pete Davidson a usurpé Aaron Rodgers dans l’épisode de la semaine dernière de SNL. Et lorsque le quart-arrière des Green Bay Packers a été interrogé à ce sujet lors du Pat McAfee Show plus tôt cette semaine, il n’a pas semblé très heureux à ce sujet. Davidson se moquait de Rodgers admettant qu’il n’avait pas reçu le vaccin COVID-19 malgré le fait qu’il avait déclaré aux journalistes qu’il avait été « immunisé » au cours de l’été. Pat McAfee a montré une photo de Davidson en tant que Rodgers sur un graphique pendant le spectacle.

« Aaron, tu as lancé Saturday Night Live, mec », a déclaré McAfee tandis que Rodgers n’a pas offert de réponse alors qu’il voyait Davidson comme lui à l’écran. Lorsque Rodgers est apparu dans The Pat McAfee Show le 4 novembre, il a défendu sa décision de ne pas recevoir le vaccin COVID-19 et a déclaré qu’il était « immunisé ».

Mesdames et messieurs, IL EST TEMPS pour le 10e livre du @AaronRodgers12 Book Club.. The Daily Stoic de Ryan Holiday 📚📖#PatMcAfeeShowLIVE #PMSARBookClub pic.twitter.com/DRSi0dndeB – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 9 novembre 2021

« Je me rends compte que je suis dans la ligne de mire de la foule réveillée en ce moment, donc avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants. « , a déclaré Rodgers dans l’émission. Rodgers a admis qu’il avait induit les gens en erreur en disant qu’il était « immunisé ». Il a également affirmé qu’il était allergique aux composants des vaccins Pfizer et Moderna.

Mais Davidson et les fans n’étaient pas les seuls à critiquer Rodgers. « Vous avez menti à tout le monde », a déclaré l’ancien joueur des Pittsburgh Steelers et analyste de la NFL Terry Bradshaw sur Fox Sports le 7 novembre de Rodgers. Ce que vous faisiez, c’était de prendre des trucs qui vous empêcheraient d’attraper le Covid-19. Vous avez le Covid-19. L’ivermectine est un vermifuge pour le bétail. Désolé, les amis, c’est ce que c’est. Nous sommes une nation divisée politiquement. Nous sommes une nation divisée sur le Covid-19, s’il faut ou non se faire vacciner. Et malheureusement, nous avons des joueurs qui ne pensent quasiment qu’à eux-mêmes. Et je suis extrêmement déçu des actions d’Aaron Rodgers. »

Rodgers a été testé positif au COVID-19 quelques jours avant que les Packers n’attaquent les Chiefs de Kansas City. Il est actuellement toujours en isolement et, comme il n’est pas vacciné, le premier Rodgers pouvant retourner chez les Packers est samedi. Ce dimanche, les Packers affrontent les Seahawks de Seattle, qui pourraient remettre Russell Wilson sous le centre après avoir raté plusieurs semaines en raison d’un doigt blessé.