Aaron Rodgers répond au joueur des Seahawks qui s’est moqué de sa célébration de touchdown

Aaron Rodgers a l’habitude de s’opposer aux joueurs qui se moquent de sa célébration du touché, qui fait semblant d’avoir une ceinture de championnat. Dimanche, le gardien des Seahawks de Seattle, Jamal Adams, l’a fait lorsqu’il a intercepté une passe du quart-arrière des Green Bay Packers. Mais le seul problème avec cela, c’est que cela n’a pas conduit à grand-chose pour les Seahawks car ils ont perdu 17-0. Rodgers est apparu sur The Pat McAfee Show et a parlé d’Adams se moquant de sa célébration.

« Je ne l’ai pas vu le faire, mais il n’y a pas eu beaucoup de choses positives qui viennent des gars qui le font au fil des ans », a déclaré Rodgers, selon USA Today « Les garçons peuvent créer des maquettes pour certains de ces des choses, mais il n’y a pas eu beaucoup de points positifs qui sont ressortis des gars se moquant de la ceinture au fil des ans. C’était un cadeau que je lui ai jeté tard dans le jeu, un cadeau de Noël en avance absolu sur celui-là, une mauvaise décision . Je ne l’ai évidemment pas lancé près de l’endroit où je voulais le lancer. »

Adams était heureux d’avoir un choix sur Rodgers car il n’est pas facile d’obtenir une interception du triple MVP de la NFL. En 6 882 tentatives de passes dans sa carrière, Rodgers vient de lancer 93 interceptions. Il n’a pas connu de saison d’interception à deux chiffres depuis 2010, soit la même année où il a remporté le Super Bowl.

« Regardez, il y a eu des gars qui ont fait de bons choix au fil des ans », a poursuivi Rodgers. « Un bon jeu sur le ballon, ou m’appâter. Il n’y a pas eu une tonne de gars, mais ceux que je respecte vraiment. Et la plupart de ces gars, je leur dis après le match, je dis: » Hé, mec, bien jouer.’ J’ai du respect pour ça. Et je respecte Jamal. C’est un sacré joueur. Mais ce n’était pas nécessairement le plus difficile.

Les Packers sont heureux de retrouver Rodgers après avoir raté le match de la semaine dernière en raison de son test positif pour COVID-19. Avec la victoire de dimanche, les Packers sont à égalité avec les Cardinals de l’Arizona et les Titans du Tennessee pour le meilleur dossier de la NFL. Si les séries éliminatoires devaient commencer aujourd’hui, les Packers auraient la tête de série n ° 1 de la NFC.