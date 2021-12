Aaron Rodgers répond aux questions de son retour chez les emballeurs en 2022

Aaron Rodgers joue à un niveau élevé cette saison alors qu’il a mené les Packers de Green Bay à un record de 10-3, le meilleur de la NFL. Mais alors que la saison régulière tire à sa fin, la question de l’avenir de Rodgers reste un sujet brûlant. Rodgers a été interrogé sur son retour chez les Packers l’année prochaine dans The Pat McAfee Show, car son avenir a été mentionné par Al Michaels et Cris Collinsworth lors de l’émission Sunday Night Football.

« Ce sera certainement l’une des questions », a déclaré Rodgers mardi, selon USA Today. « Je comprends ça. Je n’y ai pas pensé. À un moment donné, il y aura du temps pour réfléchir, des semaines et des semaines et des semaines. Il y avait beaucoup de questions … sur cette idée où j’en suis mentalement avec l’équipe. Je ne veux pas trop partager dans ces situations. »

Au cours de la dernière intersaison, Rodgers a ignoré les entraînements volontaires et le minicamp obligatoire car il était frustré par le front office avec certaines des décisions qui ont été prises. Rodgers s’est présenté au camp d’entraînement à l’heure mais ne s’est pas retenu lorsqu’il a parlé aux journalistes pour la première fois.

« Je pense que beaucoup de choses se sont passées », a déclaré Rodgers en juillet. « Ce n’était pas une journée de repêchage. J’ai commencé la conversation en février après la fin de la saison, et j’ai juste exprimé mon désir d’être plus impliqué dans les conversations qui ont directement affecté mon travail. De plus, je voulais aider l’organisation peut-être à apprendre de certaines des erreurs du passé à mon avis, à propos de certains des vétérans sortants ont été traitées et juste le fait que nous n’ayons pas retenu un certain nombre de joueurs qui, à mon avis, étaient des joueurs essentiels pour nos fondations, notre vestiaire. »

Lorsque Rodgers est revenu chez les Packers, il a signé un contrat retravaillé et il ne lui reste plus que deux ans sur son contrat. Avec l’équipe qui rédige Jordan Love au premier tour en 2020, Rodgers a l’opportunité de passer des Packers l’année prochaine. Mais avec l’équipe sur la bonne voie pour atteindre le Super Bowl, le meilleur coup de Rodgers pourrait être de rester avec les Packers jusqu’à sa retraite.

« D’après ce que j’ai accompli dans cette ligue, la façon dont je me soucie de mes coéquipiers, la façon dont je me présente dans les vestiaires, la façon dont je dirige, la façon dont je me comporte dans la communauté, cela devrait me lier à un un peu plus de contribution », a déclaré Rodgers. « Je ne demande rien que d’autres grands quarterbacks des dernières décennies n’aient obtenu. »