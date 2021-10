Aaron Rodgers révèle l’équipe de la NFL pour laquelle il ne jouera jamais s’il quitte les Packers

Il semble qu’Aaron Rodgers ne quittera pas les Packers de Green Bay de sitôt, car l’équipe est sur un départ de 4-1. Cependant, s’il décide de jouer pour une autre équipe de la NFL, nous savons maintenant que l’uniforme que Rodgers ne portera jamais. Lorsqu’il s’est adressé aux journalistes cette semaine, on a demandé à Rodgers s’il pourrait un jour se voir jouer pour les Bears de Chicago.

« Non, non », a déclaré Rodgers via Packerswire. « Ça n’arrivera tout simplement pas, mec. » Si Rodgers avait déjà joué pour les Bears, cela rappellerait aux fans des Packers ce qui s’est passé avec Brett Favre en 2009. Après avoir quitté les Packers à la fin de la saison 2007, Favre a joué pour les Jets de New York en 2008 avant de rejoindre le rival des Packers, les Minnesota Vikings. en 2009. Rodgers est sous contrat pour une autre saison, ce qui signifie qu’il devrait être échangé s’il voulait partir après cette année.

« J’ai toujours apprécié la ville, apprécié les fans même s’ils ne m’ont pas apprécié, je comprends », a déclaré Rodgers. « Peut-être qu’il y aura un peu plus d’amour quand mon temps de jouer ici prendra fin. Mais j’ai beaucoup de respect pour la ville et le sport. » Rodgers a été interrogé sur les Bears parce que c’est ce que les Packers affronteront ce dimanche. Et le triple MVP semble avoir son mot à dire avec les Bears, affichant une fiche en carrière de 21-5 en 26 matchs.

Rodgers connaît un bon début de saison 2021, complétant 66% de ses passes pour 1 241 verges, 10 touchés et trois interceptions avec une note de passeur de 101,3. Il y avait des experts qui ont radié Rodgers après que les Packers aient perdu contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors du premier match de la saison. Rodgers a entendu ce que les critiques avaient à dire à son sujet et n’a pas gardé le silence.

« Eh bien, c’est une nuit difficile, je suppose, pour certains de ces campeurs » il s’en fiche « », a déclaré Rodgers lors du Pat McAfee Show après que les Packers eurent battu les 49ers le mois dernier. « J’aime le jeu, j’aime la compétition. Il n’y a rien de tel. Il n’y a rien de tel que d’avoir le ballon dans les mains avec une chance de gagner le match, en fin de match. C’est ce pour quoi nous vivons. C’est ce dont nous rêvons. Nous ne rêvons pas de nous mettre à genoux à la fin des matchs. Nous rêvons de… nous devons descendre et mettre le ballon en position pour soit le gagner avec un panier du terrain, soit le gagner avec un touché. C’est ce que nous rêvons À propos. »