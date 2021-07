Aaron Rodgers révèle les plus gros problèmes qu’il a avec les emballeurs

Aaron Rodgers est de retour avec les Packers de Green Bay alors qu’il s’entraînait avec l’équipe au camp d’entraînement mercredi. Et après l’entraînement, Rodgers a parlé aux médias et a parlé de ses plus gros problèmes avec les Packers. Tom Pellisero du NFL Network a demandé à Rodgers en quoi consistait « tout cela pour vous ? »

“Je pense que beaucoup de choses se sont passées”, a déclaré Rodgers. Ce n’était pas un jour de repêchage. J’ai commencé la conversation en février après la fin de la saison et j’ai juste exprimé mon désir d’être plus impliqué dans les conversations qui ont directement affecté mon travail. De plus, je voulais aider l’organisation à peut-être apprendre de certaines des erreurs du passé à mon avis, à propos de certains des vétérans sortants qui ont été traités et simplement du fait que nous n’avons pas retenu un certain nombre de joueurs qui me paraissaient essentiels. joueurs à nos fondations, notre vestiaire.”

Mon homme @TomPelissero avec la question à @AaronRodgers12 qui nous a donné la réponse que nous attendions tous : 4 pages. Lisez-les tous. pic.twitter.com/2tpurKDJ1e – James Palmer (@JamesPalmerTV) 28 juillet 2021

Rodgers a ensuite nommé des joueurs qui ont quitté les Packers comme Charles Woodson, Jordy Nelson, Bryan Bulaga, Micah Hyde et Randall Cobb, qui seraient apparemment échangés avec les Packers. Rodgers a ensuite révélé un autre problème, à savoir que les Packers s’étaient engagés envers lui au-delà de la saison 2021. Il voulait également être plus impliqué dans les décisions d’agence libre avec l’équipe.

“Je devais évaluer la situation”, a déclaré Rodgers. “Je ne voulais pas nécessairement être un quart-arrière boiteux, surtout après une saison MVP, comme je pense que vous pouvez le comprendre. Et puis l’autre partie, en février, je voulais faire partie de conversations impliquant une agence libre qui ne s’est jamais produite dans mon carrière.”

Rodgers pense qu’en raison de ce qu’il a fait au cours de sa carrière dans la NFL, il peut recruter des agents libres pour jouer pour les Packers. “Je pense que nous pouvons tous comprendre que Green Bay n’est pas une destination de vacances énorme”, a admis Rodgers. Les gens viennent ici pour jouer avec moi, jouer avec notre équipe et savoir qu’ils peuvent gagner un championnat ici et le fait que je n’ai pas été utilisé dans ces discussions est ce que je voulais changer pour aller de l’avant.”

Rodgers a ensuite déclaré en mars que la “conversation avait changé” et avait dit à l’équipe qu’elle pouvait le quitter s’il ne faisait pas partie des discussions sur l’agence libre et ne s’engageait pas envers lui après 2021. Et avant d’accepter de revenir à Green Bay, Rodgers a déclaré qu’il se concentrait sur “mon propre état mental tout au long de l’été”.