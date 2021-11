Aaron Rodgers révèle qu’il souffre d’une blessure « très douloureuse »

Aaron Rodgers souffre d’une blessure grave qui pourrait mettre un certain temps à se remettre complètement. Après que les Packers aient perdu les Vikings du Minnesota dimanche, Rogers a déclaré aux journalistes qu’il souffrait beaucoup après avoir aggravé une blessure à l’orteil, selon NFL.com. Rodgers a déclaré qu’il s’était blessé au cours de la première moitié du match après avoir été piétiné, affirmant que la blessure était « pire » que l’orteil en gazon.

« Ce sera une autre semaine douloureuse la semaine prochaine », a déclaré Rodgers. « Et ensuite, espérons-le, vous vous sentirez mieux au revoir. » Malgré la blessure, Rodgers a joué l’un de ses meilleurs matchs de l’année, complétant 23 des 33 passes pour quatre touchés et aucune interception. Les Vikings ont remporté le match lorsque Greg Joseph a marqué un panier à la fin du temps imparti. La blessure à l’orteil de Rodgers a été révélée lorsqu’il a été activé de la liste COVID-19 au cours de la semaine 10.

Les Packers vont avoir besoin que Rodgers soit sur le terrain car ils doivent faire face à leur part de blessures. Le demi offensif Aaron Jones a raté le match de dimanche en raison d’une blessure au genou. L’équipe a perdu le joueur de ligne offensive Elgton Jenkins alors qu’il s’est déchiré le LCA. Et le joueur de ligne offensive David Bakhtiari n’a pas joué cette saison après s’être déchiré le LCA la saison dernière. Il devrait revenir bientôt. Mais l’une des choses que les Packers doivent améliorer à mesure que la saison tire à sa fin, c’est de démarrer plus rapidement.

« Parfois, au cours des deux dernières années, nous avons été si bons dans les 15 à 20 premiers jeux que nous scénarions et marquions sur les disques d’ouverture, les touchés », a déclaré Rodgers, selon le site officiel de l’équipe. Cela n’a pas vraiment été le cas cette année. Nous avons commencé beaucoup plus lentement, alors nous devons regarder cela. »

« Certains jours, vous devez surpasser les équipes qui deviennent chaudes en attaque », a poursuivi Rodgers. « Nous avons eu l’occasion de marquer 40 points aujourd’hui, et quand vous jouez une attaque qui est chaude, qui a un quart-arrière chaud, et des récepteurs à crampons et un arrière à crampons, vous devez continuer à marquer. Nous avons eu quelques matchs comme celui-ci au fil des ans, en pensant à 2012 en particulier, où nous devons les battre à leur place. Nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. Les Packers ont actuellement une fiche de 8-3 et ont la deuxième tête de série au classement NFC.